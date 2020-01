Guðmundur Þórarinsson hefur skrifað undir samning við New York City í MLS-deildinni.



Guðmundur ákvað að skrifa ekki undir nýjan samning við Norrköping þar sem hann hafði leikið frá árinu 2017 en áður var hann í Danmörku og Noregi.



Hann spilaði 84 deildarleiki fyrir Norrköping og skoraði í þeim leikjum fjögur mörk auk þess að legja upp fimmtan mörk.



„Að ganga í raðir New York City er stór ákvörðun á mínum ferli. Ég hef bara heyrt góða hluti um félagið og mig hlakakr til að byrja og spila fótbolta aftur,“ sagði hann við heimasíðu félagsins.





Welcome to New York, Gudi #NYCFC Signs Defender Gudmundur Thórarinsson



READ https://t.co/7XXiROAp1J pic.twitter.com/jcuzJ3sjqt