Bergwijn kemur í stað Eriksen

Tottenham hefur gengið frá kaupunum á hollenska landsliðsmanninum Steven Bergwijn frá PSV Eindhoven.



Talið er að Tottenham hafi greitt 27 milljónir punda fyrir Bergwijn sem skrifaði undir fimm ára samning við Spurs.

We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.



Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn #COYS