Eriksen orðinn leikmaður Inter

Christian Eriksen er genginn í raðir Inter frá Tottenham. Hann skrifaði undir fjögurra ára samning við ítalska félagið.

