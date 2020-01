Manchester United þorir ekki að fara með liðið í áætlaðar æfingabúðir

Manchester United var á leiðinni suður í Persaflóa í æfingabúðir í vetrarfríinu í næsta mánuði en ekkert verður að því.



Nú hefur enska félagið hætt við þær áætlanir vegna ástandsins á svæðinu eftir að Bandaríkjamann réðu af dögum íranska hershöfðingjann Qasem Soleimani og Íranir svöruðu með eldflaugaárásum.



Manchester United fær sextán daga frí í ensku úrvalsdeildinni á mili 1. og 17. febrúar og liðið ætlaði að nýta þennan tíma til að fara til Katar eða Dúbaí.



United fór til Dúbaí fyrir einu ári síðan og sumir leikmenn United liðsins fóru aftur þangað í landsleikjahléinu í nóvember.



Ole Gunnar Solskjaer, knattspyrnustjóri Manchester United, ætlar að gefa leikmönnum sínum nokkra daga frí en fara svo með þær í æfingabúðir.





The games keep on coming for #MUFC, and Ole has a plan for how we can get through this testing period...