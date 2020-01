Slæmar fréttir fyrir lið Liverpool á næsta tímabili

Sóknarmennirnir Mohamed Salah og Sadio Mane hafa farið á kostum með Liverpool síðustu ár og mánuði en þeir eiga eitt sameiginlegt sem gæti gert lífið erfitt fyrir Liverpool liðið í upphafi næsta árs.



Knattspyrnusamband Afríku hefur nefnilega ákveðið að færa Afríkukeppni landsliða aftur inn á tímabilið.



Afríkukeppni landsliða fór fram síðastliðið í sumar og var það breyting frá því sem áður var.





BREAKING: After the 2019 tournament was played over the summer, the next AFCON will be held in January-February 2021 pic.twitter.com/pPbHWzRa6G