Pep Guardiola lofar því að taka aldrei við liði Manchester United

Pep Guardiola segir að hann muni aldrei setjast í stjórastólinn á Old Trafford ekki frekar að hann muni aldrei taka við liði Real Madrid.



Guardiola var spurður út í möguleikann á því að taka við liði Manchester United í framtíðinni en Spánverjinn svaraði að hann vildi frekar taka sér frí.



Guardiola var einn af þeim sem kom til greina sem eftirmaður Sir Alex Ferguson árið 2013 en var þá búinn að festa sig hjá Bayern München.





"If I didn't have any offers, I would be in the Maldives."



