Solskjær vill fá miðjumann Ajax

Ole Gunnar Solskjær, knattspyrnustjóri Manchester United, hefur áhuga á Donny van de Beek, miðjumanni Ajax, samkvæmt heimildum ESPN. Hann gæti reynt að kaupa hann í þessum mánuði.

Ole Gunnar Solskjaer is considering a January move for Ajax midfielder Donny van de Beek, sources have told ESPN. pic.twitter.com/aTjW87fwxR