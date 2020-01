Internazionale að safna Manchester United leikmönnum

Ashley Young er í viðræðum við ítalska félagið Internazionale frá Mílanó um að ganga til liðs við félagið.



Enskir miðlar segja frá þessu í morgun en þar kemur ekki fram hvort að Manchester United sé búið að ákveða að leyfa leikmanninum að fara.



Framtíð þessa 34 ára leikmanns mun væntanlega ráðast á næsta sólarhring.



Forráðamenn Internazionale virðast vera að safna Manchster United leikmönnum því félagið keypti Romelu Lukaku í haust og fékk þá líka Alexis Sánchez á láni.





Samningur Ashley Young við Manchester United rennur út í sumar og þessa vegna hefur hann leyfi núna til að ræða við félög utan Englands.



Young var ekki í hópnum í leiknum á móti Manchester City í enska deildabikarnum í gærkvöldi og knattspyrnustjórinn Ole Gunnar Solskjær vildi ekki ræða stöðu leikmannsins eftir leikinn.





