Manchester City er með pálmann í höndunum eftir 3-1 sigur á grönnum sínum í United í fyrri leik liðanna í undanúrslitaleik deildarbikarsins.



Liðin mættust á Old Trafford í kvöld en rétt rúmlega mánuður er síðan United hafði betur gegn City á Etihad leikvanginum.



Það var þó allt annað uppi á teningnum í kvöld. Bernardo Silva kom City yfir á 17. mínútu með frábæru marki. Hann lék boltanum inn á völlinn og lét vaða fyrir utan teig. Boltinn söng í horninu og óverjandi fyrir David de Gea.



Riyad Mahrez tvöfaldaði forystuna á 33. mínútu. Bernardo Silva fékk boltann á miðjunni og stakk honum inn fyrir vörnina á Mahrez sem lék á De Gea og skoraði.



Veislu City var ekki lokið í fyrri hálfleik því á 39. mínútu kom þriðja markið. Kevin De Bruyne for þá illa með Phil Jones en De Gea varði frá honum skotið. Hann varði það þó beint í Andreas Pereira og í netið.





3 - Manchester United have conceded three first half goals in a match at Old Trafford for the first time since May 1997 against Middlesbrough. Overwhelmed. #CarabaoCup pic.twitter.com/vJiGiqH3ar