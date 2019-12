Dortmund klófesti Erling Braut Håland í gær en talið er að þýska félagið hafi borgað átján milljónir punda fyrir norska framherjann.



Mörg stórlið Evrópu börðust um norska framherjann en lengi vel var talið að hann myndi ganga í raðir Manchester United og endurnýja kynni sín við Ole Gunnar Solskjær.



Solskjær var stjóri Håland hjá Molde áður en leiðir skildu; Håland fór til Red Bull Salzburg og Solskjær tók við United. Fyrst sem bráðabirgðarstjóri og síðan var hann ráðinn.



United er talið hafa dregið sig út úr kapphlaupinu vegna klásúlu sem forsvarsmenn Håland vildu í samninginn. Klásúlan er talin sú að Mino Raiola, umboðsmaður Håland, og faðir hans, Alf Inge Håland, fái prósentu af næstu sölu.





