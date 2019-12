Ellefu skotin í franska hverfi New Orleans

Ellefu urðu fyrir skoti í franska hverfinu í New Orleans í Louisiana-ríki Bandaríkjanna í dag. Enginn hefur formlega verið handtekinn en lögreglan í New Orleans greindi frá í nótt að einn væri grunaður og er rannsókn hafin á mögulegri aðkomu hans að árásinni.



Árásin var eins og áður sagði framin í franska hverfinu í New Orleans sem þykir vinsælasti ferðamannastaður borgarinnar. Skotið var á fólk á Canal Street við hlið allra mesta aðdráttarafli New Orleans, Bourbon Street. BBC greinir frá að skothríð hafi hafist tuttugu mínútur yfir þrjú að nóttu að staðartíma.



Lögreglumenn sem staddir voru á vettvangi sögðust í fyrstu hafa talið að þeir væru skotmark árásarmannsins en sökum hins mikla mannfjölda á Canal Street hafi með engu móti verið hægt að greina hver hleypti af skotunum. Greint hefur verið frá því að ellefu hafi orðið fyrir skoti og voru fórnarlömbin öll færð á sjúkrahús. Tveir eru sagðir alvarlega slasaðir.