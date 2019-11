Cypress Hill og TLC á Secret Solstice

Forsvarsmenn tónlistahátíðarinnar Secret Solstice birtu í dag fyrstu tilkynninguna um þá listamenn sem koma fram á hátíðinni næsta sumar.



Meðal þekktra listamanna má nefna, Cypress Hill, Lil Pump, Primal Scream og TLC. Báðar þessar sveitir voru gríðarlega vinsælar á tíunda áratuginum og eiga heldur betur nokkra smelli.



Hér að neðan má sjá þá listamenn sem hafa verið tilkynntir en hátíðin fer fram 26.-28. júní á næsta ári.



Cypress Hill [US]

Lil Pump [US]

Primal Scream [UK]

TLC [US]

Meduza [IT]

Regard [XK]

Hayden James [AU]

Hot Dub Time Machine [AU]

24/7 [IS]

Danill [IS]

Elli Grill [IS]

Frid [IS]

GKR [IS]

Ingi Bauer [IS]

Jói Pé og Króli [IS]

Krummi [IS]

Rokky [IS]

Séra Bjössi [IS]

Sprite Zero Klan [IS]

Sturle Dagsland [NO]

Tómas Welding [IS]



Gefið var út myndband í tilefni af tilkynningunni.









Eitt vinsælasta lagið með Cypress Hill er Insane In The Brain





Eitt vinsælasta lagið með TLC er Waterfalls