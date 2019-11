„Finnst frekar ljótt og leiðinlegt að stofna einhverja hátíð á sama tíma og okkar hátíð er“

Framkvæmdastjóri Senu Live segir lélegt af forráðamönnum nýrrar tónlistarhátíðar að reyna að nýta sér vörumerki Airwaves til að selja bjór og mat. Forsvarsmaður Airwhales segist hins vegar vilja tryggja aðgang fólksins að frábærri tónlist og fanga þá stemningu sem fylgdi Off venue-viðburðum Airwaves.



Fjöldi listamanna kemur fram á hátíðinni, sem hefst á miðvikudag. en hápunktur hennar er án ef tónleikar Of Monsters and Men í Valshöllinni á laugardag.



Sena Live hefur undafarin ár séð um rekstur Airwaves. Hefur talsverður þungi farið í tiltekt eftir mikinn taprekstur undanfarin ár.



„Þetta er allt í rétta átt. Við sennilega töpum smá peningum, en miklu minna en í fyrra. Við höfum trú á því að á næsta ári náum við að koma þessu á núllið. Að við séum að nálgast einhverja formúlu sem virkar og allir verði ánægðir með hátíðina,“ segir Ísleifur Þórhallsson, framkvæmdastjóri Senu Live.



Frá Airwaves í fyrra. FBL/ERNIR

Drógu úr Off-venue

Slæmur málstaður

Frá Airwaves árið 2016. FBL/Andri Marinó

Sena ákvað að skera upp herör gegn ókeypis utan dagskrár viðburðum, eða Off-venue, sem drógu úr sölu á armböndum. Fékk Sena Live einkarétt á vörumerkinu Airwaves sem og Off Venue. Hafa þeir rekstraraðilar sem vilja vera hluti af hátíðinni þurft að greiða gjald fyrir það til Senu Live. Þurfti Sena Live í fyrra að taka á þeim stöðum sem reyndu að nýta sér vörumerki Airwaves án þess að greiða fyrir það.Þá hefur listamönnum sem koma fram verið fækkað til að auka líkur á að betur takist að koma íslenskri tónlist á framfæri erlendis, líkt og markmið hátíðarinnar er. Komu 200 tónlistarmenn og hljómsveitir fram í fyrra en 150 í ár. Munu fleiri hljómsveitir og listamenn þar af leiðandi fá tækifæri til að koma tvisvar fram á meðan hátíðinni stendur.Þessar breytingar hafa verið gagnrýndar sem sést eflaust best í hátíðinni Airwhales sem haldin er í sömu viku og Airwaves á hótelinu Hlemmi Square. Yfirlýst markmið Airwhales er að fanga aftur þá stemningu sem fylgdi Off venue-viðburðunum. Framkvæmdastjóri Senu er heldur ósáttur við þessa hátíð.

„Ef fólkið, sem stofnaði hátíðina Airwhales uppi á Hlemmi, telur sig vera að verja einhvern góðan málstað, þá tel ég það á mjög miklum misskilningi byggt. Airwaves er rekin af hugsjón og frumtilgangurinn er að koma íslenskum tónlistarmönnum á framfæri. Við erum líka í rekstri, þetta er vara sem við erum að selja. Það er ekki hægt að stilla sambærilegri vöru sem kostar ekkert inn á við hlið okkar vöru. Mér finnst frekar ljótt og leiðinlegt að stofna einhverja hátíð á sama tíma og okkar hátíð er og búa til eitthvað nafn sem hljómar næstum því nákvæmlega eins og okkar nafn,“ segir Ísleifur.



Fara gegn hátíðinni

Hann segir gríðarlega vinnu lagða í Airwaves sem nýtur stuðnings Reykjavíkurborgar og Icelandair. Eitt af markmiðum hátíðarinnar er einnig að fjölga ferðamönnum á Íslandi yfir vetrartímann sem hótel njóta góðs af.„Það er unnið í þessu allt árið og verið að reyna að bjarga hátíðinni. Mér finnst þetta bara lélegt að gera þetta. Að reyna að take-a hátíðina. Þau eru ekki að gera listamönnum neinn greiða með þessu. Ég held að það sé einhver staður þarna sem er að reyna að fá fólk inn, á bakinu á listamönnum og Airwaves, til að kaupa af sér bjór og mat,“ segir Ísleifur.Hann segist efast um að Sena Live muni leggja mikið púður í að eltast við Airwhales.

„Ég vil bara lýsa því yfir að mér finnst þetta lélegt. Þeir eru að fara gegn hátíðinni og þar með íslenskum listamönnum. Þeir láta þetta hljóma eins verið sé að berjast fyrir góðum málstað, það er bara misskilningur. Það er ekki góður málstaður að berjast fyrir því að fara í það Off venue fyrirkomulag sem var. Það er ekki hægt að byggja hátíð á heimsmælikvarða sem kostar ekkert inn á. Það koma engar tekjur ef það er ekki hægt að selja inn á hana. Þeir eru þar með að fara gegn hátíðinni og íslenskum listamönnum.“



Ísleifur er fremur harðorður í garð hátíðarinnar Airwhales. fréttablaðið/ernir

Ásamt því að fækka tónlistarmönnum og Off venue-viðburðum hefur boðsmiðum á hátíðina verið fækkað. Í fyrra voru þeir um 2.000 talsins en flestir fóru þeir til listamanna sem léku á hátíðinni. Von er á fimm hundruð erlendum fjölmiðlamönnum til landsins sem munu fjalla um hátíðina.



Vill huga að þeim sem fá ekki tækifæri

James Cox, forsvarsmaður Airwhales. Vísir/Egill

Forsvarsmaður Airwhales er Bretinn James Cox. Hann segir dagskrá utan Airwaves hafa beint sviðsljósinu enn frekar að íslenskri tónlist. Einnig þurfi að huga að fólkinu sem hefur ekki efni á að sækja hátíðina.„Airwhales er ný tónlistarhátíð sem við höldum á Hlemmi Square. Hún stendur yfir í þrjá daga og kostar ekkert inn á hana. Við verðum með tuttugu listamenn á henni,“ segir Cox.Hann segir hátíðina hafa fæðst vegna breytinganna á Airwaves.

„Off-venue-viðburðum hefur fækkað umtalsvert og því miklu færri tækifæri fyrir nýja listamenn að sýna sig og sanna fyrir sviðsljósinu erlendra fjölmiðla. Við vildum endurheimta þessa stemningu og gefa listamönnum sem ekki fá að koma fram á Airwaves tækifæri til að koma fram þessa daga sem hátíðin fer fram,“ segir Cox.



Hann telur Off-venue umræðuna ekki snúast einvörðungu um listamenn sem fá ekki að spila á Airwaves. „Þetta snýst líka um fólkið sem hefur ekki efni á að kaupa sér miða á hátíðina. Það er dýrt að lifa á Íslandi. Sumir hafa ekki efni á miða og því mikilvægt að þetta fólk hafi möguleika á að sjá nýja og spennandi listamenn,“ segir Cox.



Eigandi Hlemms Square gagnrýndi Airwaves í fyrra

Hann telur Airwhales ekki brjóta á vörumerkjarétti Airwaves. „Við höfum náð að stofna eitthvað flott og skemmtilegt með þessari hátíð. Við viljum tryggja að listamenn hafi tækifæri á að koma sér á framfæri og fólkið hafi sömuleiðis tækifæri á að sjá þá.“Eigandi Hlemms Square er Klaus Ortlieb en hann gagnrýndi harðlega nýtt fyrirkomulag Airwaves í fyrra og kvaðst ekki ætla að vera með í dagskrá hátíðarinnar líkt og fyrri ár.