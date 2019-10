Tim Howard valdi Roy Keane fram yfir Cristiano Ronaldo í valinu á besta samherjanum

RoyKeane er besti samherji sem Tim Howard hafði á ferlinum en þeir léku saman hjá Manchester United.



Howard lagði hanskana á hilluna á dögunum og var því í tilefni þess í viðtali við ESPN um ferilinn.



Bandaríkjamaðurinn lék með Man. Utd frá 2003 til 2006 en hann kom þangað 22 ára gamall. Hann endaði á að leika 77 leiki fyrir félagið.



Þegar hann var spurður út í besta samherjann var líklegast að hann kæmi úr herbúðum Man. Utd þar sem það var stærsta liðið sem markvörðurinn lék með.



„Ég spilaði með svo mörgum frábærum leikmönnum og leiðtogum á ferli mínum en það var enginn betri en Roy Keane þegar ég var hjá Manchester United,“ sagði Howard við ESPN.





