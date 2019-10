Tíu dæmi um það þegar How I Met Your Mother hermdi eftir Friends

Gamanþættirnir Friends njóta enn gríðarlegra vinsælda og horfa milljónir manna á þættina daglega.



Friends voru framleiddir á árunum 1994-2004 og þekkja margir þættina vel.



Þættirnir How I Met Your Mother segir einnig frá vinahópi í New York en þættirnir voru framleiddir á árunum 2005-2014.



Fyrir um ári kom út myndband á YouTube-síðunni MsMojo þar sem farið er yfir tíu dæmi um það þegar framleiðendur How I Met Your Mother leituðu í raun í söguþráðinn í Friends og voru með mjög svipuð atriði í þeirra þáttinn. Nokkuð sláandi samantekt sem sjá má hér að neðan.