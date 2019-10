„Kane og Lewandowski eru tveir af fjórum bestu framherjum í heimi“

Niko Kovac, þjálfari Bayern München, segir að framherjarnir Harry Kane og Robert Lewandowski séu tveir af fjórum bestu framherjum í heimi en þeir mætast í kvöld.



Bayern heimsækir Tottenham í 2. umferð Meistaradeildarinnar í kvöld en leikið verður á nýja leikvangi Tottenham í Lundúnum í kvöld.



Á blaðamannafundi fyrir leik kvöldsins hrósaði Króatinn Kovac fyrirliða enska landsliðsins í hástert.



„Ég gæti sagt margt um Harry Kane en það er enginn þörf á því. Fólkið fyrir framan mig núna hefur nú þegar sagt allt sem er hægt að segja um hann,“ sagði Króatinn á blaðamannafundi í gær.





