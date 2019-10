Arsenal óttast að geta ekki losnað við Özil í janúar

Arsenal óttast að það verði erfitt að losa Mesut Özil frá félaginu í janúar en Lundúnarliðið vill losa sig við Þjóðverjann.



Özil var ekki í leikmannahópi Arsenal gegn Manchester United á mánudagskvöldið og hefur einungis byrjað einn leik á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni.



Özil er með 350 þúsund pund á viku og er talið að Arsenal vilji losna sig við janúar. Þeir vilja lána hann út en það gæti reynst þrautinni þyngri vegna launa þess þýska.





