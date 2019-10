Michael Owen, fyrrum framherji Man. Utd og Liverpool sem og enska landsliðsins, segir að Ole Gunnar Solskjær hafi veikt Man. Utd með að losa sig við ákveðna leikmenn.



Man. Utd gerði markalaust jafntefli við AZ Alkmaar í Evrópudeildinni í gærkvöld og eftir leikinn eru margar raddir sem líst ekki á blikuna hjá United.



Owen er einn af þeim en hann var í viðtali hjá BBC Radio 5 í morgun.



„Það er sársaukafullt að horfa á Manchester United um þessar mundir. Við höfum verið að segja það í nokkur ár,“ sagði Michael Owen í þættinum í morgun.



„Það er orðið viðunandi ef Ole Gunnar Solskjær vinnur ekki titilinn. Hann hefur veikt liðið og mögulega ekki með ásettu ráði en hann hefur gert það.“





“It's a painful watch at the moment - but we've been saying that for years and years."@themichaelowen says Ole Gunnar Solskjær "knowingly weakened his side - but now he’s got scope to grow."



Can #MUFC turn their season around? pic.twitter.com/awBfeLR8uJ