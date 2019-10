„Læk láta öllum líða vel.” - Bryndís Líf samfélagsmiðlastjarna.



Er það? Líður þeim vel sem fá ekki jafn mörg læk og vinir sínir?



Jafn mörg læk og samfélagsmiðlastjörnurnar sem sýna allan sinn líkama? Flott hjá henni að hafa hugrekki að sýna sig eins og hún er. En aftur á móti lítur það líka út alveg eins og instagram klámmyndastjarnanna.



Fara þá ekki allir að sýna líkamann sinn og instagram verður líkara pornhub?



Velkomin í heim kvenna

“Free the nipple”En ekki ef þú ert of ung.Sýndu líkamann eins og hann er…en ekki sýna líkamann ef þú ert ung eða í stærri stærðum.„Mér finnst ekkert vera neitt að þessu en ég veit alveg að fólk er á móti þessu.” - Bryndís LífEinn fjölskyldumeðlimur minn fer fram á brjóstunum með alla glugga opna. Henni segist alveg vera sama. Ég segi „já en hvað með hina?”Mig langar ekkert að sjá brjóstin á henni né allir nágrannarnir.Mig langar heldur ekki að sjá líkama yfirmanns míns svo ég skil kommentið að hún gæti lent í vandræðum í atvinnuleit. Þeir skoða samfélagsmiðla manns.Þegar free the nipple kom út var ég bara “nice try ...ég ætla ekki að sýna á mér brjóstin.” En ef það kæmi pressa á mig myndi ég örugglega enda á að gera það. Af hverju er maður annars að raka sig og vaxa af sér öll hár.Pressa!Þú ættir að heyra Tinder talið.Það sem karlmenn biðja mann um. ÓGEÐ!Hún má auðvitað gera það sem hún vill á sínum instagram reikning. En hann er opinn. Aðrir fylgja henni. Fréttamiðlar deila efni hennar og hún verður áhrifavaldur. Hvernig myndi henni líða ef litla systir eða frænka myndi deila svona efni af líkama þeirra? Verra, hvernig er talað við hana á Tinder eða á djamminu? Missir hún virðingu? Eða fær hún fleiri tækifæri?„Ég myndi gera allt fyrir frægðina…. Nema kannski að koma nakin fram” - Stuðmenn.Hvað myndi þeir segja um þetta?