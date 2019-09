Gylfi Sigurðsson einn af tíu umræðupunktum Mirror eftir helgina í enska boltanum

Gylfi Sigurðsson fékk ekki góða dóma hjá Mirror fyrir frammistöðu sína með Everton um helgina en Everton tapaði 3-1 fyrir Englandsmeisturum Man. City.



Everton hefur farið illa af stað í enska boltanum og enski miðillinn Mirror tekur saman tíu punkta eftir hverja umferð sem vakti athygli.



Á meðan spyrnusérfræðingur Manchester City, Riyad Mahrez, var í stuði þá var Mirror ekki á sama máli hvað varðar Gylfa.



„Því miður fyrir Gylfa Sigurðsson. Þegar einn aukaspyrnusérfræðingur blómstraði þá var annar sem olli vonbrigðum og það er að verða of algengt,“ segir í frétt Mirror.





Van Dijk dominates, Mahrez magic, Sigurdsson's struggles and another surprise Jorginho passing stat



