Neymar tilbúinn að lækka sig um fimmtán milljónir evra í launum til þess að ganga í raðir Barcelona

Neymar er reiðubúinn að taka á sig launalækkun upp á fimmtán milljónir evra til þess að ganga í raðir Barcelona í sumarglugganum. Guillem Balague, blaðamaður BBC, greinir frá.



Talið er að spænsku meistararnir hafi boðið nokkur tilboð í Brasilíumanninn en talið er að tilboð upp á 100 milljónir evra og Philippe Coutinho hafi verið hafnað.



„Leikmaðurinn er tilbúinn að lækka sig í launum úr 38 milljónum evra í 23 milljónir evra,“ sagði hinn virti blaðamaður, Guillem Balague, sem þekkir fótboltann vel á Spáni.





Neymar would take a 15m euros pay cut to join Barcelona.



Both Barcelona and Real Madrid have bid for the Brazilian.



