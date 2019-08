Endurkoma hjá Chelsea í síðasta leiknum fyrir stóra prófið um næstu helgi

Frank Lampard og lærisveinar hans hjá Chelsea gerðu jafntefli í síðasta æfingarleiknum áður en enska úrvalsdeildin hófst er liðið mætti Borussia Mönchengladbach í dag. Lokatölur 2-2.



Chelsea stillti upp sterku liði í kvöld enda leikurinn síðasta prófraun liðsins áður en þeir mæta Manchester United í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar um næstu helgi.





Here is how we line up against Borussia Monchengladbach today... What do you think? #BMGCHE pic.twitter.com/tJgz9Y1Oac

Our final pre-season game ends in a draw. Another good test for the Blues, with just over a week to go until our Premier League campaign begins... #BMGCHE pic.twitter.com/DnMfIiQslc