Drungi tilnefnd sem besta glæpasagan í Bretlandi

Drungi eftir Ragnar Jónasson er tilnefnd sem besta glæpasaga ársins í Bretlandi en verðlaunin verða veitt í haust. Það er útgáfuhluti Amazon-samsteypunnar og Capital Crime glæpasagnahátíðin í London sem standa að verðlaununum.



Alls eru fimm glæpasögur tilnefndar en hinar eru: Cruel Acts eftir Jane Casey, The Sentence is Death eftir Anthony Horowitz, Metropolis eftir Philipp Kerr sem lést í fyrra og In the House of Lies eftir Ian Rankin en bók hans hefur setið vikum saman á metsölulista Sunday Times.



Drungi er eina þýdda bókin af þeim fimm sem sérstök dómnefnd tilnefnir til verðlaunanna. Lesendur hafa síðan síðasta orðið um það hver þessara fimm telst besta glæpasaga ársins í Bretlandi en það verður kunngjört á lokakvöldverði Capital Crime hátíðarinnar í lok september.



Á dögunum birti Blackwell’s bókabúðakeðjan lista yfir hundrað bestu glæpasögur sem komið hafa út og var Snjóblinda eftir Ragnar Jónasson þar á meðal. Og nýlega valdi Sunday Times Dimmu eftir hann sem eina af hundrað bestu glæpasögum sem komið hafa út frá stríðslokum.