Tólf ára bið Brasilíu á enda: Mark, stoðsending og rautt spjald hjá Gabriel Jesus

Brasilía er Suður-Ameríku meistari á heimavelli eftir 2-1 sigur á Perú í úrslitaleiknum sem fór fram á hinum goðsagnakennda Maracana-leikvangi í Brasilíu.



Þetta var níundi titill Brasilíu í Suður-Ameríku keppninni en fyrsti síðan 2007 er liðið vann mótið. Liðið hafði ekki farið í úrslitaleik mótsins síðan þá.



Það var stundarfjórðungur liðinn er fyrsta markið kom. Gabriel Jesus lék sér þá að varnarmönnum Perú, gaf frábæra sendingu fyrir markið þar sem vængmaðurinn Everton var réttur maður á réttum stað.





Brazil's last three goals at the #CopaAmerica Gabriel Jesus Gabriel Jesus Gabriel Jesus Making his mark in the knockout games. pic.twitter.com/2SbfIOy7Da

@CopaAmerica 2019 CHAMPIONS:



@CBF_Futebol!



First major honour since 2013.



First Copa America in 12 years.



Conceded just one goal in the entire tournament.



Everton Soares tournament top scorer.



Back on top. pic.twitter.com/Za0K7WfMmk