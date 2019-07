Suður-Afríka sló Salah og félaga úr leik

Suður-Afríka gerði sér lítið fyrir og sló út Egyptaland í 16-liða úrslitum Afríkukeppninnar. Mohamed Salah og gestgjafarnir eru því úr leik.



Egyptar voru sigurstranglegir fyrir mótið en þeir töpuðu í Kaíró í kvöld. Fyrsta og eina mark leiksins kom á 85. mínútu er Thembinkosi Lorch skoraði sigurmarkið.







Egypt have hosted AFCON more times than any other nation (5) and have only ever lost two knockout matches during those tournaments:



1974 vs. Zaire

2019 vs. South Africa



An incredible win for Bafana Bafana. pic.twitter.com/7QapP5AH2K