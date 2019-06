United að hafa betur gegn City í baráttunni um portúgalskan miðjumann?

Manchester United og Manchester City berjast nú í sumarglugganum um miðjumanninn Bruno Fernandes sem er á mála hjá Sporting Lissabon.



Bruno er fæddur árið 1994 en hefur spilað fyrir Udinese, Sampdoria og Sporting á sínum ferli hingað til auk þess sem hann hefur spilað ellefu A-landsleiki.



Sporting á að hafa neitað fyrsta tilboði City í leikmanninn en 55 milljóna punda tilboð United auk bónusa á að hafa heillað forráðamenn Sporting.



Bruno verður í eldlínunni með Portúgal í kvöld er liðið mætir Sviss í undanúrslitum Þjóðadeildarinnar en Sporting lenti í þriðja sæti portúgölsku deildarinnar. Að auki unnu þeir bikarinn.





