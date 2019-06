Brad Pitt reynir að leysa ráðgátu um hvarf föður síns í geimnum í Ad Astra

Kvikmyndaver Disney hefur sent frá sér fyrstu stikluna úr nýjustu mynd Brad Pitt sem verður frumsýnd í haust. Myndin ber heitið Ad Astra og segir frá manni sem samþykkir að leggja á sig langt og strangt ferðalag út í geim til að reyna að leysa ráðgátuna að baki hvarfi föður hans sem hafði farið út í geim í leit að framandi lífi en sneri aldrei til baka.



Tommy Lee Jones leikur föður persónu Brad Pitt í þessari mynd en önnur hlutverk eru í höndum Ruth Negga, Donald Sutherland, Jamie Kennedy og Liv Tyler.

Myndarinnar hefur verið beðið með mikilli eftirvæntingu en Disney hefur ítrekað frestað útgáfu hennar, síðast vegna þeirrar mikillar vinnu sem beið kvikmyndagerðarmönnum við eftirvinnslu hennar.



Það að hún sé frumsýnd í september gæti gefið til kynna að Disney sjái fyrir sér að þessi mynd sé líkleg til að hreppa tilnefningar til Óskarsverðlauna.



Leikstjóri myndarinnar er James Gray en síðasta mynd hans var The Lost City of Z sem Brad Pitt framleiddi.



Myndin verður frumsýnd 20. september næstkomandi.