Segist hafa tryggt staðbundið vopnahlé Samúel Karl Ólason skrifar 23. október 2026 14:16 Melania Trump, forsetafrú Bandaríkjanna. AP/Mark Schiefelbein Melania Trump, forsetafrú Bandaríkjanna, er sögð hafa tryggt staðbundið mannúðarvopnahlé í Úkraínu. Vopnahlé þetta er bundið við bæinn Oleshky í Kherson-héraði, suður af Dnípróá. Þaðan hafa um nokkuð skeið borist fregnir af hræðilegum aðbúnaði íbúa og harðræði sem þeir eru beittir af Rússum. Hvíta húsið segir að bæði Rússar og Úkraínumenn hafi samþykkt vopnahlé í og við bæinn. Þannig á að vera hægt að koma íbúum til aðstoðar og undirbúa brottflutning þeirra. Forsetafrúin og teymi hennar eru sögð hafa miðlað málum milli Rússa og Úkraínumanna um skilyrði vopnahlésins, tímasetningar og annað. Í yfirlýsingu Hvíta hússins er haft eftir Melaniu Trump að borgaralegir fulltrúar beggja ríkja muni heimsækja íbúa og kanna hvurslags aðstoð þeir þurfa. Þeir sem vilja fara frá bænum muni fá að fara þaðan og verði aðstoðaðir. Fregnirnar hafa ekki verið staðfestar af yfirvöldum í Úkraínu og í Rússlandi. Sjá einnig: Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Forsetafrúin segist búast við því að einhverjir íbúar muni vilja fara til Rússlands og aðrir á annan stað í Úkraínu. Enn fremur segist hún hafa fengið samþykkt að óháð fjölmiðlafólk muni fá að fylgja áðurnefndum fulltrúum og skrásetja ferlið. Það eigi að tryggja að farið verði eftir óskum íbúa. https://t.co/7SCCBYIYZR https://t.co/E2pZCGriHe— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) October 23, 2026 Hræðilegar aðstæður í Oleshky Oleshky hefur verið undir stjórn Rússa frá því þeir hófu innrásina í Úkraínu í febrúar 2022. Undanfarna mánuði hafa ítrekað borist fregnir af hræðilegum aðstæðum þar. Íbúum hefur skort mat og aðrar nauðsynjar og hafa borist fregnir af því að fólk sé að borða gras og jurtir til að reyna að halda lífi. Rússar eru sagðir hafa umkringt bæinn með jarðsprengjum og þar að auki eru ítrekað gerðar drónaárásir gegn honum og hefur aðstæðum í bænum verið lýst sem „helvíti á jörðu“. Sjá einnig: Búa í „helvíti á jörðu“ og borða illgresi til að halda lífi Ráðamenn í Rússlandi hafa viðurkennt að ástandið hafi verið slæmt en sakað Úkraínumenn um að bera ábyrgð á því. Tatyana Guðbjörgsdóttir, sem hefur búið á Íslandi frá því hún var ellefu ára gömul, sagði í samtali við Vísi í byrjun mánaðarins að hræðilegt væri að horfa upp á aðstæður í heimabæ sínum, Oleshky. Þá voru faðir hennar, föðurbróðir og amma enn föst í bænum. „Maður hugsar á hverjum einasta degi hvort maður fái símtalið í dag, eða í dag, eða hvort það sé á morgun. Um að eitthvað hafi skeð eða einhver hafi verið drepinn. Þetta er mjög erfitt. Það er mjög erfitt andlega og tekur miklu meira á en maður heldur.“ Tatyana sagði frá því þegar árásir voru gerðar á heimili þeirra með drónum. Fyrst hafi tveir sprungið fyrir utan húsið. „Þá náttúrulega springa gluggar og allt. Síðan flýgur einn dróni inn í herbergi og springur þar og tveir í viðbót. Pabbi minn og frændi minn náðu að fela sig. Þeir fóru undir baðkar en amma mín, hún er svolítið gömul og lítið hreyfanleg þannig að hún bara sat og sá þetta allt en hún fór líka verst úr þessu. Hún fékk sem sagt eitt brot af dróna í fótinn á sér og er á spítala núna. Að vera á spítala í Oleshky er frekar tilgangslaust þar sem það er ekkert, engin lyf eða neitt til að veita fólki hjálp.“ Hún sagði einnig að hver dagur væri barátta upp á líf og dauða. Enginn matur væri í bænum og íbúar þyrftu að velja milli þess að svelta í hel eða hætta sér í svaðilför út fyrir bæjarmörkin. „Það er enginn matur. Það hefur ekki verið fluttur matur í bæinn síðan í apríl. Og það er ekkert ljós, það er ekkert drykkjarvatn, ekkert rafmagn, ekkert gas. Þannig að síðast þegar ég heyrði í frænda mínum og fékk að vita að þeir væru að borða gras úr garðinum og snigla. Þá hafa þau reynt að fara í annan bæ sem er nálægt til að ná í mat og þurftu að labba í fjóra daga fram og til baka. Á þessum fjórum dögum höfðu þeir þurft að fela sig tvisvar fyrir dóna sem var að reyna að skjóta þá og drepa þá.“ Millifyrirsögn Bandaríkin Úkraína Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið Svakaleg lægð í líkingu við metlægðina í síðustu viku nálgast landið Veður Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Innlent Búið að opna Hellisheiði á ný Innlent Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Innlent Leigubílstjóri lét hnefana tala Innlent Ákærður fyrir að nauðga sautján ára stúlku en neitar sök Erlent „Niðurstaðan er sú að hann setti þetta aftur á“ Erlent Sjálfstæðisflokkur tapar fylgi á meðan fylgi hinna haggast ekki Innlent Hörð andstaða íbúa við rekstur veislusalar Innlent Lögregla fái að hirða bílana af „skussunum“ Innlent Fleiri fréttir Segist hafa tryggt staðbundið vopnahlé „Loka“ Vesturbakkanum eftir árás á hermenn Einn látinn eftir mögulega hryðjuverkaárás Thomas Markle sakaður um vörslu barnaníðsefnis Enn einu skipinu sökkt á Svartahafi Flugsamgöngur í lamasessi vegna öflugs fellibyls Saka Kanadamenn um afskipti af kosningunum „Niðurstaðan er sú að hann setti þetta aftur á“ Ákærður fyrir að nauðga sautján ára stúlku en neitar sök Lögðu andstæðingunum vafasöm orð í munn með gervigreind Vilja afsökunarbeiðni frá Kim vegna jarðsprengju Ætlar að halda þingsætinu þrátt fyrir rannsókn á svikum Létu sprengjum rigna yfir Kænugarð Glaumgosinn sem tók við málaliðaveldi föður síns „Nei, Pútín er harðsvíraður morðingi“ Björguðu særðum hermanni með dróna Fulltrúi Trump lofaði „mannvininn“ Pútín Sænskur glæpaforingi ákærður fyrir þrjú morð Vill losna við blaðamenn og fá sundlaug í staðinn Þingkonan missti báða fætur eftir árásina Herlið á leiðinni og Íslendingar hafi varann á Þungmálmar í drykkjarvatni á Svalbarða vegna þiðnunar Meintir njósnarar handteknir í Danmörku Selenskí og bandamenn hitta fulltrúa Trump í Osló Heita því að refsa Norður-Kóreu fyrir ögranir Braut ekki af sér þegar hann skaut barn til bana Verðlag og óvissa leiða til óeirða í Evrópu Þróa þjónustustöð fyrir tunglið Íbúar Alberta höfnuðu áætlunum um sjálfstæði Orðrómar valda ugg og ótta í Mílanó: „Það eru allir frekar hræddir“ Sjá meira