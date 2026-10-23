Ráðast í úttekt eftir að starfsmaður lenti í alvarlegu vinnuslysi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 23. október 2026 14:18 Tengivirki Landsnets við Vatnshamra þar sem slysið varð þann 28. september. Landsnet Landsnet hefur hafið ytri úttekt eftir að starfsmaður þess slasaðist í alvarlegu vinnuslysi í tengivirki í Borgarfirði. Lögreglan og Vinnueftirlitið rannsaka slysið sömuleiðis. Slysið varð í lok september í tengivirki Landsnets við Vatnshamra í Borgarfirði. Þetta staðfestir Valgeir Örn Ragnarsson, forstöðumaður samskipta hjá Landsneti, í samtali við fréttastofu. Vinna við úttektina standi yfir og liggja niðurstöðurnar því ekki fyrir. Markmið hennar er að greina atburðarásina og orsakir auk þess að leggja til úrbætur og eftirfylgni. „Hjá Landsneti starfar samheldinn hópur og hugur okkar er hjá vinnufélaga okkar. Af persónuverndarástæðum veitum við ekki upplýsingar um heilsufar, líðan eða læknismeðferð viðkomandi,“ segir Valgeir Örn. „Öryggi starfsfólks er ávallt í forgangi hjá Landsneti.“ Lögreglan á Vesturlandi, Vinnueftirlitið og HMS eru sömuleiðis með slysið til rannsóknar auk ytri úttektarinnar. Jónas H. Ottósson, lögreglumaður á Vesturlandi, segir að beðið sé eftir lokagögnum áður en hægt sé að fullyrða um niðurstöðu rannsóknarinnar. Vera Einarsdóttir, upplýsingafulltrúi Vinnueftirlitsins, staðfestir sömuleiðis að rannsókn standi enn yfir hjá eftirlitinu. Starfsmaðurinn, sem er kona á þrítugsaldri samkvæmt heimildum fréttastofu, var alvarlega slösuð eftir slysið. Hún var flutt á sjúkrahús erlendis í kjölfarið. Ekki liggja fyrir nánari upplýsingar um líðan hennar. Vinnuslys Borgarbyggð Mest lesið Svakaleg lægð í líkingu við metlægðina í síðustu viku nálgast landið Veður Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Innlent Búið að opna Hellisheiði á ný Innlent Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Innlent Leigubílstjóri lét hnefana tala Innlent Ákærður fyrir að nauðga sautján ára stúlku en neitar sök Erlent „Niðurstaðan er sú að hann setti þetta aftur á“ Erlent Sjálfstæðisflokkur tapar fylgi á meðan fylgi hinna haggast ekki Innlent Hörð andstaða íbúa við rekstur veislusalar Innlent Lögregla fái að hirða bílana af „skussunum“ Innlent Fleiri fréttir Nú má heita eftir persónu í Hringadróttinssögu Beiðni skólastjóra kveikti hörð orðaskipti í Hafnarfirði Ráðast í úttekt eftir að starfsmaður lenti í alvarlegu vinnuslysi Ætla að blása til sóknar í bókasöfnum borgarinnar Þakið komið af tilvonandi höfuðstöðvum Nova Hörð andstaða íbúa við rekstur veislusalar Suðuviðgerð leiddi til lendingar á veginum Fresturinn liðinn en enn ósamið við flugvirkja Drógu vélarvana skútu til hafnar Telur dómarann vanhæfan vegna starfa í slitastjórn Sjálfstæðisflokkur tapar fylgi á meðan fylgi hinna haggast ekki Ný fylgiskönnun Maskínu og lítið þokast í viðræðum Icelandair Föst krónutala í stað hlutfalls Lítill hluti af milljörðunum þrjátíu sem fari í fangaklefa Lögregla fái að hirða bílana af „skussunum“ Líðan mannsins stöðug en slysið alvarlegt Hendurnar vilji ekkert með þennan „krabbameinsgaur“ hafa Ekkert um að fjalla Áverkar í 55 atvikum í grunnskólum borgarinnar Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Sáttameðferð sé ekki alltaf rétta leiðin Leigubílstjóri lét hnefana tala Búið að opna Hellisheiði á ný Vilja kanna fækkun útibúa Borgarbókasafnsins Verklok í Þverholti færast frá sumri til áramóta Vísar jöfnum höndum til mikilvægi samtals og almennra hegningarlaga Lögreglan hafði afskipti af tugum ökumanna Ítalski baróninn á ekki vatnið Tvö umferðarslys og þrír fluttir á sjúkrahús Sjá meira