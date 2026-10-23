Þakið komið af tilvonandi höfuðstöðvum Nova Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 23. október 2026 13:30 Sjónarhorn sem maður sér ekki oft. Vísir/Anton Brink Umfangsmiklar framkvæmdir standa yfir í Álfabakkanum þar sem Nova breytir bíóhúsinu í höfuðstöðvar fjarskiptafyrirtækisins. „Það er mikill gangur í framkvæmdum og spennandi tímar að fara svo að flytja,“ segir Sylvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri Nova, í samtali við fréttastofu. Framkvæmdir standa yfir í Álfabakka.Vísir/Anton Brink Líkt og sjá má á myndunum sem Anton Brink, ljósmyndari Vísis, tók af húsinu er um umfangsmiklar breytingar að ræða enda meira en að segja það að breyta heilu bíóhúsi. Sylvía tekur fram að það sé umhverfisvænna að breyta húsinu heldur en að jafna það við jörðu og byggja nýtt. Eignabyggð fer með verkið.Vísir/Anton Brink Stefnan er sett á að flytja starfsemina í nýja húsið fyrripart næsta árs. Þann 31. janúar var síðasta sýningin sýnd í Sambíóunum Álfabakka eftir að hafa verið þar til húsa í 43 ár. Bíóhús var starfrærkt í húsinu í rúma fjóra áratugi.Vísir/Anton Brink Bíóhúsið stendur við Mjóddina.Vísir/Anton Brink Kvikmyndahús Nova Fjarskipti Mest lesið Svakaleg lægð í líkingu við metlægðina í síðustu viku nálgast landið Veður Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Innlent Búið að opna Hellisheiði á ný Innlent Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Innlent Leigubílstjóri lét hnefana tala Innlent „Niðurstaðan er sú að hann setti þetta aftur á“ Erlent Ákærður fyrir að nauðga sautján ára stúlku en neitar sök Erlent Sjálfstæðisflokkur tapar fylgi á meðan fylgi hinna haggast ekki Innlent Lögregla fái að hirða bílana af „skussunum“ Innlent Sáttameðferð sé ekki alltaf rétta leiðin Innlent Fleiri fréttir Suðuviðgerð leiddi til lendingar á veginum Fresturinn liðinn en enn ósamið við flugvirkja Drógu vélarvana skútu til hafnar Telur dómarann vanhæfan vegna starfa í slitastjórn Sjálfstæðisflokkur tapar fylgi á meðan fylgi hinna haggast ekki Ný fylgiskönnun Maskínu og lítið þokast í viðræðum Icelandair Föst krónutala í stað hlutfalls Lítill hluti af milljörðunum þrjátíu sem fari í fangaklefa Lögregla fái að hirða bílana af „skussunum“ Líðan mannsins stöðug en slysið alvarlegt Hendurnar vilji ekkert með þennan „krabbameinsgaur“ hafa Ekkert um að fjalla Áverkar í 55 atvikum í grunnskólum borgarinnar Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Sáttameðferð sé ekki alltaf rétta leiðin Leigubílstjóri lét hnefana tala Búið að opna Hellisheiði á ný Vilja kanna fækkun útibúa Borgarbókasafnsins Verklok í Þverholti færast frá sumri til áramóta Vísar jöfnum höndum til mikilvægi samtals og almennra hegningarlaga Lögreglan hafði afskipti af tugum ökumanna Ítalski baróninn á ekki vatnið Tvö umferðarslys og þrír fluttir á sjúkrahús Ómar lagði úrskurðarnefnd vegna tölvupóstsins óvenjulega Skúmaskotum Mjóddarinnar fækkað í forvarnarskyni Segir flugeldasöluna ekki í hættu Tilkynning um kæru óskýr og Bandero fer ekki fet Mál sonar þingmannsins komið til héraðssaksóknara „Við munum tryggja það að hún muni ekki gleymast“ Sjá meira