Tvö umferðarslys og þrír fluttir á sjúkrahús Freyja Þórisdóttir skrifar 22. október 2026 18:35 Fólksbílarnir tveir sem urðu óökuhæfir í slysinu voru dregnir af vettvangi. Vísir/Vilhelm Lögreglunni á varðsvæði 2, sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði, Garðabæ og á Álftanesi, var tilkynnt um umferðarslys á tíunda tímanum í dag en tveir voru fluttir á slysadeild í kjölfarið. Þá barst lögreglunni á stöð 4 tilkynning um umferðarslys um klukkan tólf en umdæmi hennar nær yfir Grafarvog, Mosfellsbæ og Árbæ. Einn var fluttur af vettvangi með sjúkrabíl. Það voru tveir fólksbílar sem lentu saman við gatnamót Hraunbrúnar og Flatahrauns í Hafnarfirði en aðeins einn var í hvorum bíl og voru báðir ökumenn viðræðuhæfir þegar lögregluna bar að garði en þó fluttir á slysadeild vegna áverka, meðal annars á höfði. Þetta staðfestir Skúli Jónsson aðstoðaryfirlögregluþjónn á Stöð 2 en hann segir bílana báða hafa verið óökuhæfa og að þeir hafi verið dregnir af vettvangi. Á varðsvæði stöðvar 4 skullu þrír bílar saman um klukkan 12:00 en þeir voru á leið í sömu akstursátt. Þetta staðfestir aðalvarðstjóri Grétar Stefánsson í samtali við blaðamann Vísis en hann greindi frá því að einn ökumaður hafi verið fluttur á slysadeild til skoðunar en sá hafi ekki verið skráður með meiriháttar áverka. Hann sagðist telja aukinn fjölda umferðarslysa á dögunum vera tilkominn meðal annars vegna þess að það er farin að myndast meiri hálka á vegum en sólin er einnig lágt á lofti stóran hluta dags og getur blindað ökumenn. Þó hafi fyrri ástæðan líklega verið sú sem olli þriggja bíla árekstrinum í umdæminu. Í dagbók lögreglunnar voru tvö umferðaróhöpp skráð en annað þeirra átti sér stað í umdæmi stöðvar 2 en þar flúði ökumaður annarrar bifreiðarinnar vettvang með því að aka á brott, þó ekki fyrr en önnur skráningarplata af ökutækinu féll af og varð eftir. Ekki liggur fyrir hvort það hafi tekist að hafa uppi á ökumanninum. Lögreglumál Umferð Reykjavík Garðabær Hafnarfjörður Mosfellsbær Mest lesið Segja upp 34 áskriftum og opna stæðin almenningi Innlent Margrét Löf vill komast í opið fangelsi Innlent Glaumgosinn sem tók við málaliðaveldi föður síns Erlent Nauðgaði fatlaðri konu og gripinn í Leifsstöð Innlent Taka strætóstöðina í Mjódd í gegn eftir ofbeldisatvik Innlent Íbúum ráðlagt að sjóða neysluvatn Innlent Ætlar að stíga hraðar inn og setja RÚV fyrr skorður Innlent Hættir við að aflétta ráðningarbanni vegna manndráps Innlent „Hvernig sérðu að þú sért virkilega að fá já?“ Innlent Fjarvera Þorgerðar á pari við forvera hennar Innlent Fleiri fréttir Ómar lagði úrskurðarnefnd vegna tölvupóstsins óvenjulega Skúmaskotum Mjóddarinnar fækkað í forvarnarskyni Segir flugeldasöluna ekki í hættu Tilkynning um kæru óskýr og Bandero fer ekki fet Mál sonar þingmannsins komið til héraðssaksóknara „Við munum tryggja það að hún muni ekki gleymast“ Hættir við að aflétta ráðningarbanni vegna manndráps Bein útsending: Gera samfélagsmiðlar okkur hamingjusöm? Vill bæta eftirlit með lyfjagjöfum aldraðra Fjarvera Þorgerðar á pari við forvera hennar Gríðarleg sjúkdómsbyrði meðal niðurstaðna Eftirsjá að Eggerti: „Lífið heldur áfram“ Nauðgaði fatlaðri konu og gripinn í Leifsstöð Dóttir Kolbrúnar skrifar undir harða viðvörun um leigubremsuna Árásir hófust áður en gallarnir voru lagfærðir Margrét Löf vill komast í opið fangelsi Telur rök Háskólans á Akureyri ekki haldbær Taka strætóstöðina í Mjódd í gegn eftir ofbeldisatvik Breytingar í Mjódd til að bregðast við ofbeldi Þarf að leita annað eftir að hafa ekki fengið fangaklefa Segja upp 34 áskriftum og opna stæðin almenningi Vantar sex milljónir til að halda Edduna Guðmundur Ingi lét fjarlægja blett af fæti Kveður Víetnam og heldur áfram til Kína Seðlabankinn lagði Þorstein Má Fólk upplifi óttastjórnun hjá Reykjavíkurborg Geta nú lokað Reykjanesbrautinni með fjarstýringu Ótti við rasistastimpil megi ekki stöðva alla umræðu Ætlar að stíga hraðar inn og setja RÚV fyrr skorður Ungmenni gripin við innbrot Sjá meira