Innlent

Leigu­bíl­stjóri lét hnefana tala

Bjarki Sigurðsson skrifar
Lögregla ræddi við leigubílstjórann og þann sem var kýldur.
Lögregla ræddi við leigubílstjórann og þann sem var kýldur. Vísir/Vilhelm

Lögreglu barst tilkynning í gær eða í nótt um leigubílstjóra sem átti að hafa kýlt annan. Ræddu fulltrúar við meintan árásarmann og fórnarlamb. Málið er í rannsókn en myndefni af vettvangi gaf góða mynd af því hvað átti sér stað. 

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem farið er yfir verkefnin frá klukkan fimm í gær til klukkan fimm í nótt. Atvikið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar 1 sem sinnir vesturhluta borgarinnar. 

Annar leigubílstjóri komst í hann krappan í sama umdæmi þegar farþegi neitaði að greiða fargjaldið þegar komið var á áfangastað. Málið var leyst á vettvangi og greiddi farþeginn fyrir farið. 

Í Garðabæ barst tilkynning um unga drengi sem voru að sprengja svokölluð víti í og við íbúðahverfi. Það fylgdi sögunni að þeir hefðu stundað þetta undanfarna daga. Þeir fundust þó ekki við leit lögreglu. 

Í umdæmi lögreglustöðvar 3, sem sinnir Breiðholti og Kópavogi, barst tilkynning um líkamsárás þar sem þrír réðust á einn. Maðurinn sem tilkynnti árásina kvaðst vera vinur fórnarlambsins en gat ekki lýst mönnunum eða hvar vinur hans væri. Hann sagði lögreglu hvar atvikið átti að hafa átt sér stað en á vettvangi var enginn sjáanlegur. 

Lögreglumál Leigubílar Reykjavík Garðabær

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið