Líðan mannsins stöðug en slysið alvarlegt Árni Sæberg skrifar 23. október 2026 10:10 Slysið varð á Hellisheiði í gærkvöldi. Vísir/Vilhelm Eftir því sem Lögreglan á Suðurlandi kemst næst er líðan mannsins sem lenti í umferðarslysi í Hellisheiði gær stöðug. Hann sé þó alvarlega slasaður. Alvarlegt umferðarslys varð í upp úr klukkan hálf tíu í gærkvöldi og Hellisheiði var lokað í báðar áttir. Að sögn Þorsteins M. Kristinssonar, aðalvarðstjóra hjá Lögreglunni á Suðurlandi, er líðan þess sem lenti í slysinu stöðug en slysið þó alvarlegt. Fleiri umferðaróhöpp hafi orðið á heiðinni í gær, enda hafi færð verið slæm. Þau hafi öll verið minni háttar og engin slys hafi orðið á fólki. Eignatjón sé þó talsvert. Slysið sé til rannsóknar en ljóst sé að hálka hafi í öllu falli verið orsakaþáttur í því. Umferð Samgönguslys Lögreglumál Veður Mest lesið Búið að opna Hellisheiði á ný Innlent Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Innlent Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Innlent Leigubílstjóri lét hnefana tala Innlent „Niðurstaðan er sú að hann setti þetta aftur á“ Erlent Ákærður fyrir að nauðga sautján ára stúlku en neitar sök Erlent Sáttameðferð sé ekki alltaf rétta leiðin Innlent Áverkar í 55 atvikum í grunnskólum borgarinnar Innlent Margrét Löf vill komast í opið fangelsi Innlent Lögðu andstæðingunum vafasöm orð í munn með gervigreind Erlent Fleiri fréttir Líðan mannsins stöðug en slysið alvarlegt Hendurnar vilji ekkert með þennan „krabbameinsgaur“ hafa Ekkert um að fjalla Áverkar í 55 atvikum í grunnskólum borgarinnar Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Sáttameðferð sé ekki alltaf rétta leiðin Leigubílstjóri lét hnefana tala Búið að opna Hellisheiði á ný Vilja kanna fækkun útibúa Borgarbókasafnsins Verklok í Þverholti færast frá sumri til áramóta Vísar jöfnum höndum til mikilvægi samtals og almennra hegningarlaga Lögreglan hafði afskipti af tugum ökumanna Ítalski baróninn á ekki vatnið Tvö umferðarslys og þrír fluttir á sjúkrahús Ómar lagði úrskurðarnefnd vegna tölvupóstsins óvenjulega Skúmaskotum Mjóddarinnar fækkað í forvarnarskyni Segir flugeldasöluna ekki í hættu Tilkynning um kæru óskýr og Bandero fer ekki fet Mál sonar þingmannsins komið til héraðssaksóknara „Við munum tryggja það að hún muni ekki gleymast“ Hættir við að aflétta ráðningarbanni vegna manndráps Bein útsending: Gera samfélagsmiðlar okkur hamingjusöm? Vill bæta eftirlit með lyfjagjöfum aldraðra Fjarvera Þorgerðar á pari við forvera hennar Gríðarleg sjúkdómsbyrði meðal niðurstaðna Eftirsjá að Eggerti: „Lífið heldur áfram“ Nauðgaði fatlaðri konu og gripinn í Leifsstöð Dóttir Kolbrúnar skrifar undir harða viðvörun um leigubremsuna Árásir hófust áður en gallarnir voru lagfærðir Sjá meira