Ekkert um að fjalla Jakob Bjarnar skrifar 23. október 2026 09:51 Hildur Sverrisdóttir býður upp á frumlegan pistil í Morgunblaði dagsins. vísir/lýður valberg Hildur Sverrisdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins skilar auðu í umfjöllun um Alþingi, í orðsins fyllstu merkingu. Hildur skrifar pistla með reglubundnum hætti í Morgunblaðið og í morgun var hann með all sérstæðum hætti og frumlegum. Ekki er gert ráð fyrir löngum pistli en að þessu sinni taldi hann þrjár línur og því var plássið sem undir hann var ætlaður auður. Svona lítur frumlegur pistill Hildar út. Pistillinn heitir „Afsakið, hlé“ og hefst þannig: Á þessum vettvangi er ég von að fjalla um þau mál sem eru til umfjöllunar á Alþingi. Þetta haustið er lítið sem ekkert að frétta frá hinni meintu verkstjórn fyrir utan mýmörgu skattahækkanirnar sem ég hef þegar gert skil. Þessi pistill verður því ekki lengri að sinni en ég hugga mig við að það er vissulega betra þegar ríkisstjórn þessi geri minna en meira.“ Síðan er rýmið undir pistilinn autt nema síðasta línan þar sem Hildur skrifar: „Þangað til næst.“ Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Sjálfstæðisflokkurinn Mest lesið Búið að opna Hellisheiði á ný Innlent Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Innlent Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Innlent Leigubílstjóri lét hnefana tala Innlent „Niðurstaðan er sú að hann setti þetta aftur á“ Erlent Ákærður fyrir að nauðga sautján ára stúlku en neitar sök Erlent Sáttameðferð sé ekki alltaf rétta leiðin Innlent Áverkar í 55 atvikum í grunnskólum borgarinnar Innlent Margrét Löf vill komast í opið fangelsi Innlent Lögðu andstæðingunum vafasöm orð í munn með gervigreind Erlent Fleiri fréttir Líðan mannsins stöðug en slysið alvarlegt Hendurnar vilji ekkert með þennan „krabbameinsgaur“ hafa Ekkert um að fjalla Áverkar í 55 atvikum í grunnskólum borgarinnar Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Sáttameðferð sé ekki alltaf rétta leiðin Leigubílstjóri lét hnefana tala Búið að opna Hellisheiði á ný Vilja kanna fækkun útibúa Borgarbókasafnsins Verklok í Þverholti færast frá sumri til áramóta Vísar jöfnum höndum til mikilvægi samtals og almennra hegningarlaga Lögreglan hafði afskipti af tugum ökumanna Ítalski baróninn á ekki vatnið Tvö umferðarslys og þrír fluttir á sjúkrahús Ómar lagði úrskurðarnefnd vegna tölvupóstsins óvenjulega Skúmaskotum Mjóddarinnar fækkað í forvarnarskyni Segir flugeldasöluna ekki í hættu Tilkynning um kæru óskýr og Bandero fer ekki fet Mál sonar þingmannsins komið til héraðssaksóknara „Við munum tryggja það að hún muni ekki gleymast“ Hættir við að aflétta ráðningarbanni vegna manndráps Bein útsending: Gera samfélagsmiðlar okkur hamingjusöm? Vill bæta eftirlit með lyfjagjöfum aldraðra Fjarvera Þorgerðar á pari við forvera hennar Gríðarleg sjúkdómsbyrði meðal niðurstaðna Eftirsjá að Eggerti: „Lífið heldur áfram“ Nauðgaði fatlaðri konu og gripinn í Leifsstöð Dóttir Kolbrúnar skrifar undir harða viðvörun um leigubremsuna Árásir hófust áður en gallarnir voru lagfærðir Sjá meira