Innlent

Nú má heita eftir per­sónu í Hringa­dróttins­sögu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Viggo Mortensen fór með hlutverk Aragorn í Hringadróttinssögu.
Viggo Mortensen fór með hlutverk Aragorn í Hringadróttinssögu. New Line Cinema

Tvö nöfn hlutu ekki náð mannanafnanefndar á meðan ellefu nöfn bætast við á lista yfir íslensk mannanöfn. Þar á meðal er nafn úr Hringadróttinssögu.

Nöfnin tvö sem nefndin hafnaði voru kvenkynsnafnið Ýsafold og karlkynsnafnið Ceaser. Nafnið Ýsafold uppfyllti ekki skilyrðið um að hafa unnið sér hefð í íslensku máli og er það ekki ritað í samræmi við ritreglur íslensks máls en um er að ræða ritháttarafbrigði af nafninu Ísafold.

Ceaser taldist sömuleiðis ekki ritað í samræmi við ritreglur íslensks máls þar sem bókstafurinn C er ekki til í íslenska stafrófinu. Enginn hafi áður borið nafnið á Íslandi.

Sjö kvenkynsnöfn voru samþykkt og eru þau Bessý, Elisa, Flórentína, Ksenía, Ragndís, Auróra og Lyngrós. Núna mega karlar þá heita Enzo og Aragorn, en hið síðarnefnda kemur frá samnefndri persónu í Hringadróttinssögu.

Að lokum voru tvö kynhlutlaus nöfn samþykkt, Frill og Traust. Þá leyfði nefndin einnig föðurnöfnin Tadeusson og Lúðvíksdóttir en feðurnir sem börnin kenna sig við heita Tadeusz og Ludwik.

Til að heimilt sé að samþykkja nýtt eiginnafn þarf nafnið að uppfylla fjögur skilyrði. Í fyrsta lagi þarf það að geta tekið íslenska eignarfallsendingu eða hafa unnið sér hefð í íslensku máli, í öðru lagi má nafnið ekki brjóta í bág við íslenskt málkerfi og í þriðja lagi skal nafnið ritað í samræmi við almennar ritreglur íslensks máls nema hefð sé fyrir öðrum rithætti þess. Að lokum má nafnið ekki vera þannig að það geti orðið nafnbera til ama.

Mannanöfn Úrskurðar- og kærunefndir

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