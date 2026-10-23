Nú má heita eftir persónu í Hringadróttinssögu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 23. október 2026 14:39 Viggo Mortensen fór með hlutverk Aragorn í Hringadróttinssögu. New Line Cinema Tvö nöfn hlutu ekki náð mannanafnanefndar á meðan ellefu nöfn bætast við á lista yfir íslensk mannanöfn. Þar á meðal er nafn úr Hringadróttinssögu. Nöfnin tvö sem nefndin hafnaði voru kvenkynsnafnið Ýsafold og karlkynsnafnið Ceaser. Nafnið Ýsafold uppfyllti ekki skilyrðið um að hafa unnið sér hefð í íslensku máli og er það ekki ritað í samræmi við ritreglur íslensks máls en um er að ræða ritháttarafbrigði af nafninu Ísafold. Ceaser taldist sömuleiðis ekki ritað í samræmi við ritreglur íslensks máls þar sem bókstafurinn C er ekki til í íslenska stafrófinu. Enginn hafi áður borið nafnið á Íslandi. Sjö kvenkynsnöfn voru samþykkt og eru þau Bessý, Elisa, Flórentína, Ksenía, Ragndís, Auróra og Lyngrós. Núna mega karlar þá heita Enzo og Aragorn, en hið síðarnefnda kemur frá samnefndri persónu í Hringadróttinssögu. Að lokum voru tvö kynhlutlaus nöfn samþykkt, Frill og Traust. Þá leyfði nefndin einnig föðurnöfnin Tadeusson og Lúðvíksdóttir en feðurnir sem börnin kenna sig við heita Tadeusz og Ludwik. Til að heimilt sé að samþykkja nýtt eiginnafn þarf nafnið að uppfylla fjögur skilyrði. Í fyrsta lagi þarf það að geta tekið íslenska eignarfallsendingu eða hafa unnið sér hefð í íslensku máli, í öðru lagi má nafnið ekki brjóta í bág við íslenskt málkerfi og í þriðja lagi skal nafnið ritað í samræmi við almennar ritreglur íslensks máls nema hefð sé fyrir öðrum rithætti þess. Að lokum má nafnið ekki vera þannig að það geti orðið nafnbera til ama. Mannanöfn Úrskurðar- og kærunefndir Tengdar fréttir Má heita Himbrimi og Aðalsól en ekki Kamban eða Heiðarr Nú má heita Himbrimi, Aðalsól, Brian, Pá og Matteo í eiginnafn og Haf í millinafn. Ekki má heita Kamban, Heiðarr eða Hólmarr í eiginnafn. 19. september 2026 10:19 Mest lesið Svakaleg lægð í líkingu við metlægðina í síðustu viku nálgast landið Veður Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Innlent Búið að opna Hellisheiði á ný Innlent Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Innlent Leigubílstjóri lét hnefana tala Innlent Ákærður fyrir að nauðga sautján ára stúlku en neitar sök Erlent „Niðurstaðan er sú að hann setti þetta aftur á“ Erlent Sjálfstæðisflokkur tapar fylgi á meðan fylgi hinna haggast ekki Innlent Hörð andstaða íbúa við rekstur veislusalar Innlent Lögregla fái að hirða bílana af „skussunum“ Innlent Fleiri fréttir Nú má heita eftir persónu í Hringadróttinssögu Beiðni skólastjóra kveikti hörð orðaskipti í Hafnarfirði Ráðast í úttekt eftir að starfsmaður lenti í alvarlegu vinnuslysi Ætla að blása til sóknar í bókasöfnum borgarinnar Þakið komið af tilvonandi höfuðstöðvum Nova Hörð andstaða íbúa við rekstur veislusalar Suðuviðgerð leiddi til lendingar á veginum Fresturinn liðinn en enn ósamið við flugvirkja Drógu vélarvana skútu til hafnar Telur dómarann vanhæfan vegna starfa í slitastjórn Sjálfstæðisflokkur tapar fylgi á meðan fylgi hinna haggast ekki Ný fylgiskönnun Maskínu og lítið þokast í viðræðum Icelandair Föst krónutala í stað hlutfalls Lítill hluti af milljörðunum þrjátíu sem fari í fangaklefa Lögregla fái að hirða bílana af „skussunum“ Líðan mannsins stöðug en slysið alvarlegt Hendurnar vilji ekkert með þennan „krabbameinsgaur“ hafa Ekkert um að fjalla Áverkar í 55 atvikum í grunnskólum borgarinnar Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Sáttameðferð sé ekki alltaf rétta leiðin Leigubílstjóri lét hnefana tala Búið að opna Hellisheiði á ný Vilja kanna fækkun útibúa Borgarbókasafnsins Verklok í Þverholti færast frá sumri til áramóta Vísar jöfnum höndum til mikilvægi samtals og almennra hegningarlaga Lögreglan hafði afskipti af tugum ökumanna Ítalski baróninn á ekki vatnið Tvö umferðarslys og þrír fluttir á sjúkrahús Sjá meira