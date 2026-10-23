Innlent

Drógu vélar­vana skútu til hafnar

Samúel Karl Ólason skrifar
Áhöfn skútunnar hafði átt í miklu basli undanfarna daga.
Áhöfn skútunnar hafði átt í miklu basli undanfarna daga. Vísir/vihelm

Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar kallaði í gær út Björgunarfélag Akraness vegna vélarvana skútu sem var þá um tólf sjómílur vestur af Akranesi. Skútan hafði verið á siglingu í ellefu daga. 

Í tilkynningu frá Landsbjörgu segir að útkallið hafi borist um klukkan sex í gær. Áhöfn skipsins Hafdísar SK kom fólkinu á skútunni til aðstoðar á vettvangi.

Björgunarsveitarmenn voru á æfingum á björgunarskipinu Margréti Guðbrandsdóttur þegar útkallið barst og hélt áhöfn þess þegar í stað til móts við skútuna. Vegna stærðar skútunnar þurfti þó öflugra skip til að koma henni örugglega til hafnar og því tók björgunarskipið Kristrún á Bjargi, frá Ísafirði, við aðgerðinni og dró hana til hafnar, eins og segir í tilkynningunni.

Áhöfn skútunnar hafði glímt við ítrekaðar vélarbilanir á leiðinni en síðustu fjórir dagar höfðu víst verið sérstaklega krefjandi vegna veðurs og mikillar þreytu.

„Aðgerðin gekk vel og skútan komst heilu og höldnu til Hafnarfjarðar um klukkan 22:00. Björgunarskipið Kristrún á Bjargi sneri að því loknu til heimahafnar á Akranesi, þangað sem það kom um miðnætti.“

Uppfært 12:40: Í upprunalegri tilkynningu frá Landsbjörg sagði að skútan hefði verið á siglingu frá Grænlandi. Það er ekki rétt. Fréttin hefur verið uppfærð.

Björgunarsveitir Akranes

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