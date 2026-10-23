Drógu vélarvana skútu til hafnar Samúel Karl Ólason skrifar 23. október 2026 12:19 Áhöfn skútunnar hafði átt í miklu basli undanfarna daga. Vísir/vihelm Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar kallaði í gær út Björgunarfélag Akraness vegna vélarvana skútu sem var þá um tólf sjómílur vestur af Akranesi. Skútan hafði verið á siglingu í ellefu daga. Í tilkynningu frá Landsbjörgu segir að útkallið hafi borist um klukkan sex í gær. Áhöfn skipsins Hafdísar SK kom fólkinu á skútunni til aðstoðar á vettvangi. Björgunarsveitarmenn voru á æfingum á björgunarskipinu Margréti Guðbrandsdóttur þegar útkallið barst og hélt áhöfn þess þegar í stað til móts við skútuna. Vegna stærðar skútunnar þurfti þó öflugra skip til að koma henni örugglega til hafnar og því tók björgunarskipið Kristrún á Bjargi, frá Ísafirði, við aðgerðinni og dró hana til hafnar, eins og segir í tilkynningunni. Áhöfn skútunnar hafði glímt við ítrekaðar vélarbilanir á leiðinni en síðustu fjórir dagar höfðu víst verið sérstaklega krefjandi vegna veðurs og mikillar þreytu. „Aðgerðin gekk vel og skútan komst heilu og höldnu til Hafnarfjarðar um klukkan 22:00. Björgunarskipið Kristrún á Bjargi sneri að því loknu til heimahafnar á Akranesi, þangað sem það kom um miðnætti.“ Uppfært 12:40: Í upprunalegri tilkynningu frá Landsbjörg sagði að skútan hefði verið á siglingu frá Grænlandi. Það er ekki rétt. Fréttin hefur verið uppfærð. Björgunarsveitir Akranes Mest lesið Svakaleg lægð í líkingu við metlægðina í síðustu viku nálgast landið Veður Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Innlent Búið að opna Hellisheiði á ný Innlent Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Innlent Leigubílstjóri lét hnefana tala Innlent „Niðurstaðan er sú að hann setti þetta aftur á“ Erlent Ákærður fyrir að nauðga sautján ára stúlku en neitar sök Erlent Sjálfstæðisflokkur tapar fylgi á meðan fylgi hinna haggast ekki Innlent Lögregla fái að hirða bílana af „skussunum“ Innlent Sáttameðferð sé ekki alltaf rétta leiðin Innlent Fleiri fréttir Suðuviðgerð leiddi til lendingar á veginum Fresturinn liðinn en enn ósamið við flugvirkja Drógu vélarvana skútu til hafnar Telur dómarann vanhæfan vegna starfa í slitastjórn Sjálfstæðisflokkur tapar fylgi á meðan fylgi hinna haggast ekki Ný fylgiskönnun Maskínu og lítið þokast í viðræðum Icelandair Föst krónutala í stað hlutfalls Lítill hluti af milljörðunum þrjátíu sem fari í fangaklefa Lögregla fái að hirða bílana af „skussunum“ Líðan mannsins stöðug en slysið alvarlegt Hendurnar vilji ekkert með þennan „krabbameinsgaur“ hafa Ekkert um að fjalla Áverkar í 55 atvikum í grunnskólum borgarinnar Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Sáttameðferð sé ekki alltaf rétta leiðin Leigubílstjóri lét hnefana tala Búið að opna Hellisheiði á ný Vilja kanna fækkun útibúa Borgarbókasafnsins Verklok í Þverholti færast frá sumri til áramóta Vísar jöfnum höndum til mikilvægi samtals og almennra hegningarlaga Lögreglan hafði afskipti af tugum ökumanna Ítalski baróninn á ekki vatnið Tvö umferðarslys og þrír fluttir á sjúkrahús Ómar lagði úrskurðarnefnd vegna tölvupóstsins óvenjulega Skúmaskotum Mjóddarinnar fækkað í forvarnarskyni Segir flugeldasöluna ekki í hættu Tilkynning um kæru óskýr og Bandero fer ekki fet Mál sonar þingmannsins komið til héraðssaksóknara „Við munum tryggja það að hún muni ekki gleymast“ Sjá meira