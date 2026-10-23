Hendurnar vilji ekkert með þennan „krabbameinsgaur“ hafa Samúel Karl Ólason skrifar 23. október 2026 09:54 Guðmundur Felix Grétarsson. Vísir/Arnar Handleggirnir sem Guðmundur Felix Grétarsson fékk ágrædda árið 2021 eru farnir að hafna honum. Hann segir það líklega vegna krabbameinsmeðferðar sem hann er í eftir að hafa greinst með krabbamein í nefi í sumar. Þetta er meðal þess sem kemur fram í myndbandi sem Guðmundur Felix birti í gærkvöldi, þar sem hann sagði frá jákvæðum vendingum varðandi krabbameinið. Í myndbandinu segir Guðmundur Felix, sem gekkst undir skurðaðgerð eftir að hann greindist með krabbamein í nefi. Þá var meinið fjarlægt og stóð til að hann færi í geislameðferð. Það var fyrir tveimur vikum en henni var frestað þegar læknar fundu eitthvað sem talið var að gæti verið nýtt mein. Svo reyndist ekki. Guðmundur Felix sagði í myndbandinu í gær að geislameðferðin væri byrjuð. Hann væri að ljúka þessum kafla. Þá sagði hann frá því að fyrir tveimur vikum hefði einnig komið í ljós að upp væri komið nýtt vandamál með handleggi hans, sem talið er að gæti verið vegna krabbameinsferðarinnar sem hann hefur verið í að undanförnu. Guðmundur Felix sagði að það sem hefði verið mjög áhugavert við málið væri að sýni hefðu verið tekin af útbrotum á handleggjum hans. Þau hefðu sýnt fram á að það væri ekki svo að líkami hans væri að hafna handleggjunum, eins og síðast, heldur væru handleggirnir að hafna honum. „Það getur víst gerst af því að gjafamergurinn sem er í handleggjunum framleiðir eigin hvítu blóðfrumur. Handleggirnir eru bara búnir að fá nóg. Til fjandans með þetta. Ég ætla ekki að hanga lengur með þessum krabbameinsgaur.“ Að öðru leyti sagðist hann hafa það gott og sagði frá því að í gær hefði hann verið edrú í nítján ár. Handleggir græddir á Guðmund Felix Tengdar fréttir Guðmundur Felix frumsýnir nýja nefið Guðmundur Felix Grétarsson birti fyrstu myndina af sér eftir að hann gekkst undir skurðaðgerð í Frakklandi. Hann greindist nýverið með krabbamein í nefi. 20. ágúst 2026 16:30 Guðmundur Felix kominn með krabbamein Guðmundur Felix Grétarsson hefur greinst með krabbamein í nefi og þarf að láta fjarlægja það. Hann fékk fregnirnar í fyrradag og hafði búið sig undir það versta. Guðmundur segist hafa séð það svartara og ætla að berjast við þetta eins og annað. 1. ágúst 2026 13:02 Guðmundur Felix léttur í lauginni Guðmundur Felix Grétarsson deildi í gærkvöldi myndbandi af sér í sundlaug þar sem hann sést hreyfa annan handlegginn. 13. júní 2021 11:08 Mest lesið Búið að opna Hellisheiði á ný Innlent Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Innlent Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Innlent Leigubílstjóri lét hnefana tala Innlent „Niðurstaðan er sú að hann setti þetta aftur á“ Erlent Ákærður fyrir að nauðga sautján ára stúlku en neitar sök Erlent Sáttameðferð sé ekki alltaf rétta leiðin Innlent Áverkar í 55 atvikum í grunnskólum borgarinnar Innlent Margrét Löf vill komast í opið fangelsi Innlent Lögðu andstæðingunum vafasöm orð í munn með gervigreind Erlent Fleiri fréttir Líðan mannsins stöðug en slysið alvarlegt Hendurnar vilji ekkert með þennan „krabbameinsgaur“ hafa Ekkert um að fjalla Áverkar í 55 atvikum í grunnskólum borgarinnar Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Sáttameðferð sé ekki alltaf rétta leiðin Leigubílstjóri lét hnefana tala Búið að opna Hellisheiði á ný Vilja kanna fækkun útibúa Borgarbókasafnsins Verklok í Þverholti færast frá sumri til áramóta Vísar jöfnum höndum til mikilvægi samtals og almennra hegningarlaga Lögreglan hafði afskipti af tugum ökumanna Ítalski baróninn á ekki vatnið Tvö umferðarslys og þrír fluttir á sjúkrahús Ómar lagði úrskurðarnefnd vegna tölvupóstsins óvenjulega Skúmaskotum Mjóddarinnar fækkað í forvarnarskyni Segir flugeldasöluna ekki í hættu Tilkynning um kæru óskýr og Bandero fer ekki fet Mál sonar þingmannsins komið til héraðssaksóknara „Við munum tryggja það að hún muni ekki gleymast“ Hættir við að aflétta ráðningarbanni vegna manndráps Bein útsending: Gera samfélagsmiðlar okkur hamingjusöm? Vill bæta eftirlit með lyfjagjöfum aldraðra Fjarvera Þorgerðar á pari við forvera hennar Gríðarleg sjúkdómsbyrði meðal niðurstaðna Eftirsjá að Eggerti: „Lífið heldur áfram“ Nauðgaði fatlaðri konu og gripinn í Leifsstöð Dóttir Kolbrúnar skrifar undir harða viðvörun um leigubremsuna Árásir hófust áður en gallarnir voru lagfærðir Sjá meira