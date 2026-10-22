Vantar sex milljónir til að halda Edduna Birgir Olgeirsson skrifar 22. október 2026 10:59 Eddan 2022 Hulda Margrét Ólafsdóttir Leitað er til Alþingis um sex milljóna króna styrk vegna Edduhátíðarinnar í febrúar á næsta ári. Hátíðin í ár var haldin með halla þrátt fyrir niðurskurð og þrjár milljónir króna vegna hennar eru enn ógreiddar. Þetta kemur fram í nýrri styrkumsókn Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar, ÍKSA, til fjárlaganefndar. Akademían segir hækkandi kostnað og minni styrk hafa valdið hallanum á hátíðinni í ár. „Það væri okkur mikill akkur að geta haldið hátíðina án slíkra vandkvæða í febrúar næstkomandi,“ segir í umsókninni, sem Ingibjörg Gréta Gísladóttir framkvæmdastjóri undirritar. Ógreiddur kostnaður hluti af fjárþörfinni Samkvæmt fjárhagsáætluninni vantar tæplega sex milljónir króna til að ná endum saman á næsta ári. Þrjár milljónir í ógreiddan kostnað frá fyrri hátíð eru innifaldar í þeirri upphæð. Þá er þegar reiknað með fjórum milljónum króna í mögulega styrki: 2,6 milljónum frá Kvikmyndamiðstöð Íslands og 1,4 milljónum vegna kosningastjórnar. Fjárþörfin er því tæpar sex milljónir að þeim styrkjum fengnum. Áætlaður kostnaður við sjálfa Edduhátíðina er 11,8 milljónir króna. Sóttu einnig um sex milljónir í fyrra Akademían óskaði einnig eftir sex milljóna króna styrk vegna Eddunnar 2026. Í þeirri umsókn, frá nóvember í fyrra, sagði að Kvikmyndamiðstöð gæti ekki styrkt hátíðina með sama hætti og áður vegna lægra framlags til kvikmyndastefnunnar og kvikmyndamenningar. Sama ástæða er tilgreind í nýju umsókninni. Menning Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi Alþingi Fjárlagafrumvarp 2027 Mest lesið Glaumgosinn sem tók við málaliðaveldi föður síns Erlent Segja upp 34 áskriftum og opna stæðin almenningi Innlent Íbúum ráðlagt að sjóða neysluvatn Innlent Ætlar að stíga hraðar inn og setja RÚV fyrr skorður Innlent Kapphlaupið hafið og hann hafi áhyggjur af öryggi þeirra minni Innlent „Hvernig sérðu að þú sért virkilega að fá já?“ Innlent Seðlabankinn lagði Þorstein Má Innlent „Þetta er ákall“ Innlent „Þetta er algjörlega óviðunandi“ Innlent Ótti við rasistastimpil megi ekki stöðva alla umræðu Innlent Fleiri fréttir Taka strætóstöðina í Mjódd í gegn eftir ofbeldisatvik Breytingar í Mjódd til að bregðast við ofbeldi Þarf að leita annað eftir að hafa ekki fengið fangaklefa Segja upp 34 áskriftum og opna stæðin almenningi Vantar sex milljónir til að halda Edduna Guðmundur Ingi lét fjarlægja blett af fætinum Kveður Víetnam og heldur áfram til Kína Seðlabankinn lagði Þorstein Má Fólk upplifi óttastjórnun hjá Reykjavíkurborg Geta nú lokað Reykjanesbrautinni með fjarstýringu Ótti við rasistastimpil megi ekki stöðva alla umræðu Ætlar að stíga hraðar inn og setja RÚV fyrr skorður Ungmenni gripin við innbrot „Þetta er ákall“ Íbúum ráðlagt að sjóða neysluvatn Kapphlaupið hafið og hann hafi áhyggjur af öryggi þeirra minni Vildi meina að útbrotin væru eftir varafyllingar „Hvernig sérðu að þú sért virkilega að fá já?“ „Þetta er okkar gjöf til ríkisstjórnarinnar“ „Þetta er algjörlega óviðunandi“ Valgerður fer aftur frá SÁÁ Hefja snjóframleiðslu á næstu dögum Loka vefsíðum tímabundið í varúðarskyni Fá mál á þingi: „Fórnarlömb velgengni“ fá kaldar kveðjur frá Diljá Skorar á landlækni að leiðrétta rangfærslur Alvarlegur veikleiki hjá fjölda vefsíðna Sláandi hversu margir telji ofbeldi hluta af kynlífi Jón Gnarr lætur af varaformennsku og tveimur varasætum Myndasyrpa: Nýr skáli fluttur í Þórsmörk Klæmdist óvart við fjórtán ára og var sýknaður Sjá meira