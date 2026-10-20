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þriðjudagur 20. október 2026
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Enski boltinn
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Fótbolti - Meistaradeild karla
PSG
Barcelona
Fótbolti - Meistaradeild karla
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