BDSM á Íslandi lýsir yfir þungum áhyggjum og fordæmir harðlega niðurstöðu meirihluta Landsréttar í nýbirtum sýknudómi þar sem maður var sýknaður af nauðgun með vísan til samþykkis brotaþola fyrir harkalegu kynlífi.
Sýknudómur sem Vísir greindi frá í síðustu viku hefur verið harðlega gagnrýndur bæði af Stígamótum sem og ýmsum sem hafa viljað fjalla um hann á samfélagsmiðlum. Karlmaður var sýknaður í Landsrétti en hann hafði áður verið dæmdur í fimm ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Þar var hann fundinn sekur fyrir að hafa haft önnur kynferðismök en samræði við konu án samþykkis hennar. Tveir af þremur dómurum töldu ekki nægilega sannað að maðurinn hefði haft þann ásetning sem þurfi til sakfellingar fyrir nauðgun.
Maðurinn hefur áður verið dæmdur fyrir nauðgun. Konan hlaut samkvæmt ákæru meðal annars rifbeinsbrot, yfirborðsáverka á höfði, eymsli í kjálka, tognun í hálsi, öxl, mjóbaki og mjaðmagrind, heyrnartap og rifbrot.
Dómurinn ætlar að reynast umdeildur og hefur stjórn BDSM nú tekið undir gagnrýniraddir og segir það forkastanlegt og hættulegt ef hugtök og reynsluheimur BDSM séu misnotuð fyrir dómstólum eða af gerendum til þess að réttlæta alvarlegt ofbeldi, beinbrot og líkamstjón. Þetta gerir BDSM á Íslandi í yfirlýsingu á Facebook.
Þar er því alfarið hafnað að BDSM sé notað sem skjól fyrir ofbeldi eða að hugmyndir um samþykki séu túlkaðar þannig að ábyrgðin sé færð yfir á brotaþola.
„Samþykki þarf að vera frjálst og byggjast á skilningi á því sem samið er um, það afmarkast af þeim athöfnum og mörkum sem þátttakendur hafa samþykkt og samþykki má draga til baka hvenær sem er,“ segir í yfirlýsingunni.
Þá lýsa BDSM á Íslandi yfir fullum stuðningi við gagnrýni Stígamóta á þennan dóm. „Við deilum þeirri skoðun að það séu skelfileg skilaboð út í samfélagið ef dómstólar landsins líti svo á að svo lengi sem BDSM-orðið sé nefnt, megi fólk afsala sér réttindum til lífs og heilsu.“
BDSM á Íslandi tekur fram að þau standi ávallt með þolendum kynferðislegs og kynbundins ofbeldis.