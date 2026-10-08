Framhald af manninum sem mátti ekki fara út með strákunum Boði Logason skrifar 8. október 2026 21:00 Hér má sjá Benedikt Erlingsson og Helgu Brögu í hlutverkum sínum í nýja sketsinum sem verður frumsýndur annað kvöld í afmælisþætti Sýnar. Sýn Einn eftirminnilegasti skets Fóstbræðra á sínum tíma fjallaði um manninn sem fékk ekki að fara út með strákunum. Benedikt Erlingsson lék eiginmann sem bar sig illa og Helga Braga eiginkonuna Veru Dögg sem gaf sig ekki, fyrr en að lokum. Á morgun, 9. október, er fjörutíu ára afmælisdagur sjónvarps á Sýn sem þar til í fyrra hét Stöð 2. Í tilefni dagsins verður sérstakur afmælisþáttur sýndur á Sýn og Vísi þar sem lykilfólk á stöðinni í gegnum árin kemur saman og óhætt að segja að stuðið sé mikið. Þátturinn hefst klukkan 19:20 í opinni dagskrá. Jón Jónsson flytur meðal annars afmælislag, Vala Matt og Sóli Hólm fara á kostum auk þess sem framhaldsútgáfa af fyrrnefndum Fóstbræðraskets verður frumsýnd. Það eru liðin ansi mörg ár síðan Benedikt grét á eldhúsgólfinu heima og Helga Braga leyfði honum að lokum að fara út með strákunum. Í nýjum skets eru hjónin komin á fund hjónabandsráðgjafa og kannski löngu kominn tími til. Þátturinn í heild sinni, ásamt nýjum Fóstbræðra-skets og fjölmörgum öðrum skemmtiatriðum, hefst eins og áður segir á Sýn og Vísi klukkan 19:20 annað kvöld. Sýn Grín og gaman Mest lesið Er Skúli Mog að selja túristum niðurgreitt kornsíróp? Lífið Alaska og Flóni hætt saman Lífið Anne Carson hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels Menning Óþekkti sonurinn leitaði Herbert uppi Lífið „Það er smá töffari í mér“ Tíska og hönnun Eiginmennirnir fá „ahhsonna aðeins“ útreið Menning Ung og upprennandi: „Pabbi segir mér alveg að hætta þessu“ Lífið Framhald af manninum sem mátti ekki fara út með strákunum Lífið Saga Sig og Villi naglbítur eignuðust dóttur Lífið Douglas gengst við enn einu framhjáhaldinu Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Framhald af manninum sem mátti ekki fara út með strákunum Hvað veistu um... Nóbelsverðlaunin? Alaska og Flóni hætt saman Saga Sig og Villi naglbítur eignuðust dóttur Verðlaunin ráðgáta og tilfinningin klikkuð Óþekkti sonurinn leitaði Herbert uppi Er Skúli Mog að selja túristum niðurgreitt kornsíróp? Vinsældirnar skipti miklu máli fyrir arfleifð Johns Snorra Simmi og Auddi mættust aftur á skjánum Eva Marie Saint er látin Ung og upprennandi: „Pabbi segir mér alveg að hætta þessu“ „Það væri ekki hægt að skrifa þetta handrit“ Minntist pabba síns Johns Snorra: „Að sjálfsögðu hringdi ég í pabba!“ Dagbók lögreglu: Próflaus eineygður ökumaður flúði af vettvangi Grétu af gleði þegar þær hittust loksins Stjörnurnar þefuðu á Kjarval Ice Spice og Millie skelltu sér í pottinn Hvað veistu um... íslenska hönnun? Funheit í fimm ára afmæli Engum brögðum beitt í útgáfuhófi Bragðs Tendra friðarsúluna í tuttugasta sinn Elegant herrar selja perlu í 101 Tískudrottningar fögnuðu kærkominni opnun Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Ekki átakalaust að breyta rótgrónu félagi Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Sjá meira