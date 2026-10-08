Innlent

Kjaravaktin: Sam­komu­lag í höfn á elleftu stundu

Árni Sæberg, Lovísa Arnardóttir og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa
Halla Gunnarsdóttir formaður VR og Jón Ólafur Halldórsson formaður SA handsala samkomulagið.
Halla Gunnarsdóttir formaður VR og Jón Ólafur Halldórsson formaður SA handsala samkomulagið. Vísir/Anton Brink

Samkomulag náðist á milli VR, Fagfélaganna og LÍV annars vegar og Samtaka atvinnulífsins hins vegar um að kjarasamningar héldu rétt fyrir klukkan fjögur í dag eða í þann mund sem frestur til að segja þeim upp vegna forsendubrests rann út. Vísir fylgist með þróun mála í fréttavakt.

Forsenduákvæði kjarasamninganna brast í ágúst eftir að verðbólgan mældist 5,6 prósent. Þeir sem komu að samningunum fengu þá heimild til klukkan fjögur í dag til að segja upp kjarasamningunum.

Halla Gunnarsdóttir formaður VR fundaði meðal annars með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í Ráðherrabústaðnum í dag. Hún segir útspil sem forsætisráðherra hafi samþykkt um svonefnda vaxtabótaauka með verðbólguviðmiði hafi verið mikilvægur þáttur í átt að samkomulagi. Uppsagnabréf sem hún var með klárt færi í tætarann.

Fylgst verður með þróun mála í vaktinni hér að neðan. Ráð er að endurhlaða síðunni ef vaktin birtist ekki strax:

Kjaramál Stéttarfélög Atvinnurekendur Vinnumarkaður Efnahagsmál Kjaraviðræður 2023-25

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