Innlent

Bein út­sending: Fjár­málaráð­stefna sveitar­fé­laga 2026

Atli Ísleifsson skrifar
Almar Guðmundsson, formaður stjórnar Sambandsins, mun setja þingið, en auk þess munu meðal annars Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra og Eyjólfur Ármansson innviðaráðherra ávarpa þingið.
Almar Guðmundsson, formaður stjórnar Sambandsins, mun setja þingið, en auk þess munu meðal annars Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra og Eyjólfur Ármansson innviðaráðherra ávarpa þingið. Vísir

Fjármálaráðstefna sveitarfélaga 2026 hefst í Vör, farþegamiðstöð Faxaflóahafna við Skarfabakka, í dag og stendur til morguns. Hægt verður að fylgjast með dagskránni fyrir hádegi í dag í beinu streymi í spilaranum að neðan.

Almar Guðmundsson, formaður stjórnar Sambandsins, mun setja þingið, en auk þess munu Arnar Þór Sævarsson, framkvæmdastjóri Sambandsins, Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri, Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra og Eyjólfur Ármansson innviðaráðherra ávarpa þingið.

Á ráðstefnunni verður fjallað um stöðu og framtíðarhorfur sveitarfélaga, fjármál, efnahagsmál, menntamál, kjaramál, stafræn mál og innviði.

Hægt er að fylgjast með fundinum í spilaranum að neðan.

Dagskrá: 

10:00 Setning og ávarp formanns

Almar Guðmundsson, formaður stjórnar Sambandsins

10:15 Sveitarfélög - grunnur að góðu samfélagi

Arnar Þór Sævarsson, framkvæmdastjóri Sambandsins

10:30 Staðan í efnahagsmálum

Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri

10:55 Ávarp fjármálaráðherra

Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra

11:05 Ávarp innviðaráðherra

Eyjólfur Ármansson, innviðaráðherra

11:15 Pallborð

Ráðstefnustjóri: Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar

Umræðustjóri: Bogi Ágústsson, fv. fréttastjóri RUV

Sveitarstjórnarmál

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