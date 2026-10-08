Fjármálaráðstefna sveitarfélaga 2026 hefst í Vör, farþegamiðstöð Faxaflóahafna við Skarfabakka, í dag og stendur til morguns. Hægt verður að fylgjast með dagskránni fyrir hádegi í dag í beinu streymi í spilaranum að neðan.
Almar Guðmundsson, formaður stjórnar Sambandsins, mun setja þingið, en auk þess munu Arnar Þór Sævarsson, framkvæmdastjóri Sambandsins, Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri, Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra og Eyjólfur Ármansson innviðaráðherra ávarpa þingið.
Á ráðstefnunni verður fjallað um stöðu og framtíðarhorfur sveitarfélaga, fjármál, efnahagsmál, menntamál, kjaramál, stafræn mál og innviði.
Hægt er að fylgjast með fundinum í spilaranum að neðan.
Dagskrá:
10:00 Setning og ávarp formannsAlmar Guðmundsson, formaður stjórnar Sambandsins
10:15 Sveitarfélög - grunnur að góðu samfélagiArnar Þór Sævarsson, framkvæmdastjóri Sambandsins
10:30 Staðan í efnahagsmálumÁsgeir Jónsson, Seðlabankastjóri
10:55 Ávarp fjármálaráðherraDaði Már Kristófersson, fjármálaráðherra
11:05 Ávarp innviðaráðherraEyjólfur Ármansson, innviðaráðherra
11:15 Pallborð
Ráðstefnustjóri: Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar
Umræðustjóri: Bogi Ágústsson, fv. fréttastjóri RUV