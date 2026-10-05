Skorar á Bjarna Guðjónsson að mæta sér Jakob Bjarnar skrifar 5. október 2026 15:15 Brynjar Karl vandar Bjarna Guðjónssyni ekki kveðjurnar í herskáu ávarpi á Facebook-síðu sinni. Hann segir nú stefna í að Aþena verði lögð niður, að öllu óbreyttu, en það verði þó ekki gert fyrr en eftir fund sem haldinn verður á morgun. vísir/ívar fannar/vilhelm Brynjar Karl Sigurðsson körfuboltaþjálfari segir samskiptin við Reykjavíkurborg og þá sérstaklega Bjarna Guðjónsson, sem nú fer fyrir Íþrótta- og útilífsráði Reykjavíkurborgar, ömurleg. „Meirihlutinn, og reyndar Samfylkingin í borginni, voru að segja upp samningum við Aþenu. Þau ætla ekki að gefa okkur leyfi til að reisa kennslustofu eða félagsaðstöðu fyrir börnin. Á okkar kostnað eins og allt sem við höfum gert.“ Brynjar Karl er þarna að tala um baráttu Aþenu, íþróttafélags í Breiðholti sem lagt hefur áherslu á körfuknattleik stúlkna og kvenna. En árangur Aþenu hefur verið þannig að eftir er tekið. Brynjar virðist hafa orðið fyrir sárum vonbrigðum með nýjan meirihluta. Hann segir samskiptin við Bjarna Guðjónsson hafa verið ömurleg. „Hann, eins og embættismennirnir, hefur engan áhuga á að tala við fólkið sem hefur verið að ná árangri í hverfinu. Það virðist vera að saga hverfisins og börnin sem hérna búa skipti þetta lið engu máli. Ég bið frekar um Skúla Helgason aftur,“ segir Brynjar; hann hafi þó svarað sér stöku sinnum. Brynjar birtir harðorða yfirlýsingu á Facebook-vegg sínum þar sem hann segir nú stefna í að Aþena verði lögð niður en það verði þó ekki gert fyrr en hann hefur átt samtal við stelpurnar sem þar æfa, foreldra og velunnara félagsins. „Þess vegna erum við að boða til fundar í Austurbergi þriðjudaginn 6. október klukkan tuttugu. Í baráttu við óréttmæt yfirvöld.“ Brynjar hefur áður átt í átökum við borgaryfirvöld en hann segir ástæðuna fyrir því nú að þeim sé bolað út sé að þau í Aþenu séu víst „embættismenn borgarinnar vegna þess að við höfum verið að gagnrýna áhugaleysi þeirra, vanhæfni og áhugaleysi í hverfi sem er þekkt fyrir lélegan árangur. Svo birtum við líka rökstuddar greinar um hvernig farið er með fjármál borgarinnar.“ Brynjar skorar á Bjarna að mæta sér hvar og hvenær sem er til að ræða þessi mál en hann á ekki von á því að af því verði. Af fenginni reynslu. Aþena Borgarstjórn Sjálfstæðisflokkurinn Íþróttir barna Mest lesið Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Innlent Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Innlent Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Innlent „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Innlent Tugir starfsmanna Reykjavíkur veiktust Innlent Tugir í sóttkví í Síberíu eftir andlát starfsmanns rannsóknarstofu Erlent SA hafi skilað auðu og telur að samningum verði sagt upp Innlent Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Innlent Tuttugu milljónir fyrir rafmagn hjólhýsa Innlent Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Innlent Fleiri fréttir Meirihlutinn sprakk aftur vegna vallarmála Skorar á Bjarna Guðjónsson að mæta sér Spenntur fyrir fundi með „góðum vinum Bandaríkjanna“ Skakkur á stolnum strætó Tugir starfsmanna Reykjavíkur veiktust Trúnaðarbrestur milli flokka og innan flokks Tuttugu milljónir fyrir rafmagn hjólhýsa SA hafi skilað auðu og telur að samningum verði sagt upp Einn í haldi eftir handtöku í flugstöðinni Ekki fleiri tilkynnt kynferðisbrot í fimm ár Þessi eru tilnefnd til menntaverðlauna Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Ögurstund í kjarasamningamálum „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Vill breyta umdeildum gatnamótum „Við erum ekki að gera þetta til að gleðja fólk í Brussel“ Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Tveir komnir með höfuðið inn um gluggann Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Skólabörn sáu nakinn hótelgest úr skólastofunni Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Ekki eina leiðin til að uppfylla skuldbindingar Íslands „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Sveitarstjórnin flytur sig um set vegna myglu Röð skjálfta ekki áhyggjuefni út af fyrir sig Gera þurfi breytingar á þingsköpum til að efla virðingu og traust Arnarnesvegur opnar loks á morgun Sjá meira