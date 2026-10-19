Costanza á klakanum

Leikarinn Jason Alexander, sem er þekktastur fyrir að leika George Costanza í sjónvarpsþáttunum Seinfeld, er staddur á Íslandi og fékk sér að snæða á Smiðjunni í Vík í Mýrdal um helgina.
Fréttastofa hefur eftir heimildum að Alexander hafi verið á ferðalagi um Suðurlandið og meðal annars kíkt á veitingastaðinn Smiðjuna í Vík í Mýrdal þar sem hann gæddi sér á börger.
Vík í Mýrdal hefur síðasta áratuginn breyst í ákveðna ferðamannamiðstöð Suðurlands enda stutt þaðan í ýmsar perlur, svo sem Seljalandsfoss, Skógarfoss, Reynisfjöru og Sólheimasand og Jökulsárlón ekki langt frá.
Jason Alexander ættu flestir að kannast við sem hinn sérkennilega og seinheppna George Costanza úr gamanþáttunum Seinfeld (1989-98) en hann var sjö sinnum í röð tilnefndur til Emmy-verðlauna fyrir leik sinn í þáttunum. Auk þess hefur hann leikið í kvikmyndum á borð við Pretty Woman (1990), Jacob's Ladder (1990), Shallow Hal (2001) og The Electric State (2025). Hér að neðan má sjá nokkur ógleymanleg augnablik leikarans í hlutverki Costanza.
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