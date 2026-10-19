Lífið

Gjör­breytti ein­býli í Kópa­voginum

Stefán Árni Pálsson skrifar
Lilja er greinilega mikil smekkkona.
Lilja er greinilega mikil smekkkona.

Í síðasta þætti af Heimsókn leit Sindri Sindrason við hjá Lilju Björgu Guðmundsdóttur sem fjárfesti á síðasta ári í einbýlishúsi í Þrymsölum í Kópavogi. Þar býr hún ásamt sonum sínum tveimur.

Gjörbreytti einbýli í Kópavoginum

Fyrst hitti Sindri Lilju í júní árið 2025 og þá var búið að hreinsa allt út úr húsinu og fyrirhugað var að ráðast í heljarinnar framkvæmdir.

Útkoman einstaklega smekkleg en áhorfendur fengu að sjá fyrir og eftir myndefni frá verkefninu. Hér að neðan má sjá hvernig til tókst en hægt er að sjá allar fimmtán þáttaraðirnar af Heimsókn á efnisveitunni Sýn+.

Klippa: Gjörbreytti einbýli í Kópavoginum
Heimsókn Hús og heimili


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