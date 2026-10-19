Í síðasta þætti af Heimsókn leit Sindri Sindrason við hjá Lilju Björgu Guðmundsdóttur sem fjárfesti á síðasta ári í einbýlishúsi í Þrymsölum í Kópavogi. Þar býr hún ásamt sonum sínum tveimur.
Gjörbreytti einbýli í Kópavoginum
Fyrst hitti Sindri Lilju í júní árið 2025 og þá var búið að hreinsa allt út úr húsinu og fyrirhugað var að ráðast í heljarinnar framkvæmdir.
Útkoman einstaklega smekkleg en áhorfendur fengu að sjá fyrir og eftir myndefni frá verkefninu. Hér að neðan má sjá hvernig til tókst en hægt er að sjá allar fimmtán þáttaraðirnar af Heimsókn á efnisveitunni Sýn+.