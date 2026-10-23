Jólabylgjan komin í loftið

Í dag eru 63 dagar í aðfangadag jóla og Jólabylgjan er komin í loftið. Tónlistarstjóri Bylgjunnar segir fjölda fólks hafa hringt inn síðustu daga og spurt hvenær stöðin færi í loftið.
Hlustendur Léttbylgjunnar munu nú aðeins heyra jólalög þegar þeir stilla inn þar sem útvarpsstöðin er orðin að Jólabylgjunni. Um er að ræða einn af boðberum jóla á Íslandi, líkt og þegar verslanir byrja að selja mandarínur eða þegar IKEA-geitin rís.
Hér fyrir neðan er hægt að hlusta á Jólabylgjuna:
Bragi Guðmundsson, tónlistarstjóri Bylgjunnar, kynnti þetta í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
„Það eru margir sem eru að spyrja okkur hvenær við byrjum. Það er enginn að hafa samband við okkur og segja: „Ekki byrja svona snemma.“ Nú er bara kominn tími til. Ég meina, græna jólatertan er komin í búðir,“ sagði Bragi.