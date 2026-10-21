Rekinn úr körfuboltaliði FSU fyrir að detta í það Stefán Árni Pálsson skrifar 21. október 2026 10:30 Daði hafði allt til að verða góður í körfubolta. Allt nema kannski hausinn. Í síðasta þætti af Kviss kláruðust 16 liða úrslitin þegar íþróttafélagið Garpur mætti Þrótturum. Garpur var skipað þeim hjónum Daða Frey og Árnýju Fjólu en í liði Þróttar mættu þau Hákon Jóhannesson og tónlistarkonan Bríet. Umræða skapaðist um íþróttahæfileika Daða í byrjun þáttarins og var hann spurður hvort hann hefði nú ekki æft körfubolta, en Daði er vel yfir tveir metrar á hæð. Daði kannaðist nú við það og var í körfuboltaliði FSU. Svo kom síðar í ljós að hann var rekinn úr liðinu fyrir að detta í það á skólaballi. Hér að neðan má sjá umræðuna um körfuboltaafrek Daða. Hægt er að sjá Kviss þættina alla í heild sinni inni á Sýn+. Klippa: Rekinn úr körfuboltaliði FSU fyrir að detta í það Kviss Þróttur Reykjavík Mest lesið Stjörnuleikur Góa og Unnar bjargar Höggi Gagnrýni Bólginn á höndunum skríðandi til Bessastaða Lífið Erfitt að geta ekki eytt peningunum í föt Lífið Ranglega greind með MS-sjúkdóm Lífið Tískudrottning og fréttamaður selja í Vesturbæ Lífið Kristófer Acox selur íbúð með potti í Urriðaholti Lífið Tímamót hjá Árna Má Menning Umdeildur hlaðvarpspabbi orðinn móðir Lífið Miðaldra kona þóttist vera sofandi í Epal Lífið Opna „líklega minnsta“ tveggja hæða gallerý í heimi Menning Fleiri fréttir Rekinn úr körfuboltaliði FSU fyrir að detta í það Bólginn á höndunum skríðandi til Bessastaða Erfitt að geta ekki eytt peningunum í föt Kristófer Acox selur íbúð með potti í Urriðaholti Umdeildur hlaðvarpspabbi orðinn móðir Harry vill sættast við fjölskylduna Miðaldra kona þóttist vera sofandi í Epal Ranglega greind með MS-sjúkdóm Tískudrottning og fréttamaður selja í Vesturbæ Jennifer Lopez að hitta Ted Lasso-stjörnu Wahlberg segir flugmennina hafa bjargað lífi sínu Hvað veistu um… Nylon? Sahara Ray látin Bjarni Ben og Inga Lind gæddu sér á túnfiski Richard Riehle látinn Costanza á klakanum Gjörbreytti einbýli í Kópavoginum Píparapæja selur pent „penthouse“ Sló í brýnu milli poppara yfir Ratcliffe Diljá Mist á lausu Stjörnulífið: Hannes heppinn með Diego Crawford minnist sonarins Pattra og Brynjar slá sér upp Eignar Ingu Sæland plötutitilinn „Ég held að maður megi semja svona við móður sína” Hefur beðið í fjögur ár eftir að frændinn afpláni dóm sinn Krakkatía vikunnar: Iceguys, Höfði og langimangi Siggi Bond og Birta Huld trúlofuð Bjóst ekki við svari strax og hvað þá frá Króatíu Örn Árnason fimmti keppandinn í Taskmaster Sjá meira