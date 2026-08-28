Líkindi með Grand Theft Auto og Red Dead Redemption

Rockstar birti í nótt nærri því hálftíma langt myndband sem sýnir spilun Grand Theft Auto 6, leiksins sem beðið er með mikilli eftirvæntingu. Myndbandið var fyrst birt á Netflix í gærkvöldi en á YouTube og samfélagsmiðlum í nótt. Óhætt er að segja að leikurinn líti vel út.
GTA6 hefur verið í framleiðslu í meira en áratug en síðasti leikurinn í seríunni vinsælu kom út árið 2013. Beðið er eftir leiknum af mikilli eftirvæntingu en GTA 5 naut gífurlegra vinsælda á þremur kynslóðum leikjatölva og PC-tölvum í gegnum árin.
Fyrr í sumar sögðu forsvarsmenn útgáfufyrirtækisins Take-Two Interactive að GTA 6 hefði selst með fordæmalausum hætti í forsölu.
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Nýi leikurinn gerist í Vice City, sem er GTA-útgáfa af Miami. Sú borg var síðast heimsótt í leiknum GTA: Vice City, sem kom út árið 2002.
Eins og í GTA 5 verður hægt að spila fleiri en eina persónu en leikurinn mun fjalla um þau Jason og Luciu.
Nýja myndbandið hefst á því að þau Jason og Lucia eru að sækja eitthvað fyrir mann sem kallast Boobie. Sjá má Jason klappa hundi og virðist hann fá einhver stig fyrir það, sem gefur til kynna að leikurinn sé með einhvers konar heiðurskerfi, eins og Red Dead Redemption 2, þar sem maður fékk jákvæð stig fyrir að koma vel fram við fólk og dýr og neikvæð stig fyrir að skjóta fólk.
Þetta væri ekki GTA-leikur ef allt gengi vel og Jason og Lucia þurfa fljótt að berjast fyrir lífum sínum.
Vopnakerfi leiksins virðist líka vera svipað og í RDR2 þar sem Jason sést skipta milli skammbyssu og haglabyssu. Þá sést Jason einu sinni hægja á tímanum, eins og í RDR2 til að ná nákvæmu skoti.
Það er fjölmargt annað sem sjá má í myndbandinu, eins og það hvernig bílum er stolið, rán, umferðina, slagsmál, fleiri bardaga, köfun, lyftingar og alls konar.