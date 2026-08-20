Nýjasta stikla Grand Theft Auto 6 verður ekki fyrst sýnd á YouTube eða samfélagsmiðlum Take-Two og Rockstar, fyrirtækjanna á bakvið leikinn. Þess í stað verður hún sýnd fyrst á Netflix en forsvarsmenn streymisveitunnar hafa líklega greitt fúlgur fjár fyrir sex klukkustunda einkarétt á stiklunni. Myndböndum úr leiknum var lekið á netið í gær.
Umrædd stikla verður sýnd þann 27. ágúst og á hún að fara djúpt í saumana á leiknum sem á að koma út í nóvember. Þetta fyrirkomulag hefur vakið töluverða athygli en Netflix er ekki að fara að sýna stiklu að þáttum eða kvikmynd sem hægt verður að horfa á streymisveitunni.
Þess í stað er fyrirtækið að kaupa einkarétt á stiklu fyrir tölvuleik sem Netflix kemur ekki með nokkrum hætti að.
Forsvarsmenn bæði Netflix og Take-Two hafa ekki viljað segja hvað greitt var fyrir þennan sex klukkustunda einkarétt.
Nýi leikurinn gerist í Vice City, sem er GTA-útgáfa af Miami. Sú borg var síðast heimsótt í leiknum GTA: Vice City, sem kom út árið 2002.
Eins og í GTA 5 verður hægt að spila fleiri en eina persónu en leikurinn mun fjalla um þau Jason og Luciu. Að öðru leyti er ekki mikið vitað um leikinn sjálfan.
GTA6 hefur verið í framleiðslu í meira en áratug en síðasti leikurinn í seríunni vinsælu kom út árið 2013. Beðið er eftir leiknum af mikilli eftirvæntingu en GTA 5 naut gífurlegra vinsælda á þremur kynslóðum leikjatölva og PC-tölvum í gegnum árin.
Fyrr í sumar sögðu forsvarsmenn útgáfufyrirtækisins Take-Two Interactive að GTA 6 hefði selst með fordæmalausum hætti í forsölu. Í samtali við fjárfesta vildi Strauss Zelnick, forstjóri, þó ekki nefna neinar tölur en forsalan hófst fimm dögum áður en síðasta ársfjórðungsuppgjör fyrirtækisins var birt.
Samkvæmt frétt Variety sagði hann að salan væri „fordæmalaus“ og „undraverð“.
Tvær stiklur fyrir leikinn hafa verið birtar áður en forsvarsmenn Rockstar Games, sem framleiðir leikinn, segja að stiklurnar hafi sett áhorfsmet.
Ólafur Þór Jóelsson, framkvæmdastjóri Senu og stjórnandi GameTíví, segist finna fyrir mikilli spennu fyrir leiknum.
„Við höfum fundið fyrir gríðarlegri spennu fyrir GTA VI, finnum mest fyrir því í beinum fyrirspurnum sem hafa aldrei verið jafn margar fyrir nokkurn leik. Ásamt því að við erum að sjá mikla aukningu í sölu á PlayStation 5 Pro vélinni og tengjum við það því að spilarar vilji vera sem best undirbúnir fyrir þessa tímamóta útgáfu.“
Forsvarsmenn Netflix segja að í lok síðasta árs hafi fleiri en 325 milljónir manna um heiminn allan verið áskrifendur að streymisveitunni. Í frétt Variety segir þó að ákvörðunin um að selja Netflix tímabundinn einkarétt að stiklunni byggi ekki eingöngu á ætlunum um áhorfstölur.
Þar segir að forsvarsmenn TTI og Rockstar séu að senda skilaboð til alls skemmtanaafurðaiðnaðarins að GTA 6 sé ekki eingöngu tölvuleikur. Hann sé stærðarinnar skemmtanaafurð.
Sjá einnig: Vona að Rockstar ríði á vaðið með hundrað dala GTA 6
Fyrri leikurinn varð fyrir allmörgum árum síðan, eða árið 2018, arðvænasta skemmtanaafurð sögunnar. Þá velti leikurinn kvikmyndum eins og Star Wars og Gone With The Wind úr sessi, jafnvel þó litið væri til verðbólgu og með tilliti til sölu DVD-diska og áhorfs á streymisveitum.
Myndböndum sem sögð eru sýna spilun úr leiknum var á þriðjudaginn lekið á netið, ásamt korti sem sagt er sýna kort leiksins að fullu.
Eitt myndbandið sýnir Jason í umferðinni þar sem hann keyrir utan í aðra. Að endingu endar það með slagsmálum við ökumann sendiferðabíls. Annað sýnir Jason slappa af heima hjá sér og spila körfubolta.
Bæði myndböndin og kortið hafa verið fjarlægð víða og er útlit fyrir að starfsmenn Take-Two vinni hörðum höndum að því að kvarta til samfélagsmiðlafyrirtækja og annarra og fara fram á að efnið verði fjarlægt.
Í frétt Kotaku segir að þar sem myndböndunum var fyrst lekið á netið hafi fylgt löng skilaboð þar sem kvartað var yfir því að GTA 6 yrði ekki seldur á diskum, heldur eingöngu á netinu.
Ekki liggur fyrir hvenær þessi myndbönd eiga að hafa verið tekin eða hvort þau sýni leikinn snemma í framleiðsluferlinu eða seint, ef þau eru yfirhöfuð raunveruleg, sem þau virðast vera.
Skortur og mikil verðhækkun á vinnsluminnisflögum, sem að mestu má rekja til gífurlegrar eftirspurnar frá gervigreindarfyrirtækjum, gæti leitt til þess að útgáfu næstu kynslóðar PlayStation-leikjatölvunnar verði frestað um allt að tvö ár. Forsvarsmönnum Sony hefur víst gengið illa að verða sér úti um svokallað Dram-vinnsluminni.
Útgáfu Grand Theft Auto 6 hefur verið frestað, aftur, og um hálft ár. Nú á leikurinn að koma út þann 19. nóvember á næsta ári en áður var útgáfudagurinn 26. maí. Upprunalega átti leikurinn, sem beðið hefur verið eftir með mikilli eftirvæntingu um árabil, að koma út á þessu ári.
Ný stikla úr tölvuleiknum Grand Theft Auto VI leit dagsins ljós í dag. Á örfáum klukkustundum hafa tugir milljóna horft á stikluna. Fyrirhugað er að leikurinn verði gefinn út 26. maí árið 2026.
Starfsmenn Rockstar Games hafa loks birt fyrstu stiklu næsta leiks í Grand Theft Auto seríunni vinsælu. Til stóð að birta hann á morgun en honum var lekið á netið svo starfsmenn fyrirtækisins birtu hann í kvöld.